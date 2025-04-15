لماذا يستمتع بعض الناس بالموسيقى أكثر من غيرهم؟ اكتشف علماء في معهد “ماكس بلانك” لعلم اللغة النفسي في مدينة نايميخن الهولندية ومعهد “ماكس بلانك” للجماليات التجريبية في مدينة فرانكفورت الألمانية أن الأمر يرجع جزئيًّا إلى أسباب وراثية.

ولمعرفة ذلك، استخدم الباحثون بالتعاون مع معهد “كارولينسكا” في السويد تصميمًا بحثيًّا يقارن التشابه بين التوائم المتطابقة أو غير المتطابقة.

وشملت الدراسة بيانات أكثر من 9 آلاف توأم، ونشرت النتائج في دورية (نيتشر كوميونيكيشنز).

“صورة معقدة”

وقالت ميريام موسينغ، الباحثة المشاركة في الدراسة من معهد “ماكس بلانك” في فرانكفورت، إن النتائج ترسم “صورة معقدة”.

وأضافت “تظهر النتائج أن استمتاعنا بالموسيقى لا يعتمد حصرًا على قدرتنا على إدراك النغمات الموسيقية أو الشعور بالبهجة بشكل عام. بل يبدو أن هناك عوامل وراثية وبيئية محددة تؤثر في حساسيتنا الموسيقية”.

وإضافة إلى ذلك، اكتشف الباحثون أن هناك جينات مختلفة تؤثر في الجوانب المختلفة للاستمتاع بالموسيقى، مثل تنظيم المشاعر أو الرقص على الإيقاع أو عزف الموسيقى مع آخرين.