انتابت سكان ولاية كاليفورنيا الأمريكية حالة من الدهشة والقلق، بعد أن فوجئوا بخروج رسائل غريبة من إشارات عبور المشاة، تُحاكي أصوات شخصيات بارزة مثل الملياردير إيلون ماسك ومؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وجاءت إحدى الرسائل بصوت يشبه ماسك قائلًا “مرحبًا، أنا إيلون ماسك.. أهلًا بكم في بالو ألتو، موطن هندسة تسلا. تعلمون، يقولون إن المال لا يشتري السعادة، وهذا صحيح، لكنه يشتري سايبر ترك، وهذا رائع جدًّا”.

الذكاء الاصطناعي يتلاعب بشوارع كاليفورنيا.. رسائل مزيفة بصوت إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ تخرج من إشارات عبور المشاة في الولاية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/qqdjbx33de — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 16, 2025

الذكاء الاصطناعي يتلاعب بشوارع كاليفورنيا

وحملت رسالة أخرى بصوت مشابه لزوكربيرغ طابعًا تهديديًّا، وجاء فيها “من الطبيعي أن تشعروا بعدم الراحة ونحن نُدخل الذكاء الاصطناعي قسرًا في كل جوانب تجربتكم الواعية.. لا داعي للقلق، لأنه لا يوجد أي شيء يمكنكم فعله لإيقاف هذا”.

وأكدت السلطات المحلية أن أزرار عبور المشاة تم اختراقها لبث هذه الرسائل الغريبة، وأوضحت أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد هوية المسؤولين عن هذا الاختراق غير المسبوق.