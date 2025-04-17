شاهد: باكستاني يحطم العشرات من عبوات المشروبات الغازية المرتبطة بدعم إسرائيل

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لبائع باكستاني يحطّم عشرات العبوات من المشروبات الغازية المرتبطة بدعم الاحتلال الإسرائيلي.

ويُظهر المقطع شابًّا يمسك آلة حادة ويطعن بها عشرات من العبوات البلاستيكية من أنواع مختلفة من المشروبات الغازية، ثم يهرقها على الأرض.

تفاعل المنصات

وتفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع المقطع المصور، وعلق وليد قائلًا “الأحرار أينما كانوا نتشرف بهم”.

وكتب آخر “كله في سبيل الله ومعذرة إلى ربه وتبرئة ذمته”، وكتبت مريم “صحوة ضمير، الله يرزقه من الخير ويعوضه عن خسائره آمين”.

تضامنا مع #غزة.. باكستاني يحطم عشرات العبوات من المشروبات الغازية المرتبطة بدعم الاحتلال#الجزيرة_مباشر #باكستان pic.twitter.com/ZA9sq6U7Bp — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 16, 2025

حملات المقاطعة

وانطلقت حملات المقاطعة الشعبية للعلامات التجارية الداعمة للاحتلال بعد بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ونجحت هذه الحملات في تحقيق نتائج أدت إلى تكبيد الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة في الأسواق العربية والإسلامية.

وأظهرت هذه الشركات خسائر من خلال تراجع الإيرادات المحققة من مناطق في الشرق الأوسط وبلدان إسلامية أخرى، وفق البيانات المالية لشركات تقع تحت طائلة المقاطعة.