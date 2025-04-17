علماء يحددون وصفة “اليوم المثالي”.. إليك 7 نصائح ذهبية

كشف باحثون من جامعة كولومبيا البريطانية عن “الوصفة المثالية” لقضاء يوم سعيد، استنادًا إلى تحليل بيانات ضخمة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

واعتمدت الدراسة على بيانات “المسح الأمريكي لاستخدام الوقت”، الذي يوثّق كيفية قضاء الأفراد لساعات يومهم، بهدف تحديد الأنشطة التي تسهم في تحسين المزاج وتقييم اليوم على أنه “أفضل من المعتاد”.

وبحسب النتائج، فإن السعادة لا تكمن في الاسترخاء أو وقت الشاشة، بل في مزيج متوازن من التفاعل الاجتماعي، والنشاط البدني، والعمل المعتدل.

الوصفة المثالية ليوم سعيد حسب الدراسة

6 ساعات من الوقت العائلي.

ساعتان مع الأصدقاء.

ساعة ونصف من التواصل الاجتماعي الإضافي.

ساعة للأكل والشرب.

ساعتان من التمارين الرياضية.

6 ساعات من العمل.

ساعة واحدة فقط من استخدام الشاشات (مثل الهاتف أو التلفاز).

وفسّر الباحثون بعض هذه النتائج بالقول إن أنشطة مثل التواصل الاجتماعي تشبه “رقائق الشوكولاتة”، حيث يكون المزيد منها مفيدًا، وهناك أنشطة أخرى مثل “وقت الاسترخاء السلبي” يجب أن تكون بكميات محدودة، مثل الملح في وصفة الكوكيز.

وكانت المفارقة التي أثارت الانتباه في الدراسة، أن “الاسترخاء” لم يُسهم في تحسين تقييم اليوم، على عكس ما يعتقد كثيرون، ويُرجّح أن السبب هو أن أغلب وقت الراحة يُقضى أمام الشاشات.