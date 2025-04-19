حريق قارب في الكونغو يودي بحياة 143 على الأقل وفقدان مئة آخرين

لقي 143 شخصا على الأقل حتفهم وفقِد عشرات آخرون بعد اشتعال النيران في قارب في نهر الكونغو في شمال غرب جمهورية الكونغو الديموقراطية، حسبما أفادت مصادر رسمية الجمعة.

وقال محققون إن عدد القتلى في الحادث، ارتفع من 50 إلى 148، مع استمرار وجود مئة شخص في عداد المفقودين.

من جهته قال جوزف لوكوندو، وهو أحد قادة المجتمع المدني المحلي، إن الحريق اندلع في قارب خشبي بمحرك يحمل وقودًا الثلاثاء قبالة مبانداكا، عاصمة مقاطعة إكواتور.

أشعلت جمرا للطهو فانفجر الوقود

وقالت النائبة جوزفين-باسيفيك لوكومو لوكالة الصحافة الفرنسية “عثِر على مجموعة أولى من 131 جثة الأربعاء، وانتُشلت 12 جثة أخرى يومي الخميس والجمعة”.

وأوضحت النائبة أن “امرأة أشعلت جمرا للطهو فانفجر الوقود الذي كان قريبًا، ما أدى إلى مقتل العديد من الأطفال والنساء”، وأضافت أن العدد الإجمالي للركاب الذين كانوا على القارب غير معروف، لكن يُقدَّر بـ”المئات”.

JUST IN: At Least 143 People Have Been Confirmed Dead, With Many others Reported Missing, After a Fuel-Laden Boat Caught Fire and Capsized in The Democratic Republic of Congo, Authorities Announced on Friday.#BREAKING #DRCongo #Africa #accident pic.twitter.com/vEMi7eIh5b — Energyplanets (@energyplanets) April 19, 2025

وقال السناتور جان بول بوكيتسو بوفيلي من مقاطعة إكواتور “عدد القتلى بين الركاب على متن القارب البالغ عددهم 500 راكب مرتفع للغاية”، وأضاف “وبينما نحن نتحدث الآن، هناك أكثر من 150 ناجيًا يعانون من حروق من الدرجة الثالثة بدون مساعدات إنسانية”.

وبحلول الجمعة “كانت عائلات كثيرة لا تزال من دون أخبار عن أقربائها”، وفقا للوكوندو الذي حضر دفن ضحايا. وذكر أن الناجين نقِلوا إلى المستشفى.

يشار إلى أن حوادث القوارب المأساوية تعد من الأمور الشائعة في الدولة الشاسعة الواقعة في وسط إفريقيا حيث غالبا ما يتم إلقاء اللوم على السفر تحت جنح الظلام واكتظاظ السفن بالركاب كسبب لوقوع مثل تلك الحوادث.

ويوجد في الكونغو عدد قليل جدا من الطرق الصالحة للسير، وغالبًا ما تتم عمليات التنقل عبر نهر الكونغو وروافده.

وتشهد البلاد بشكل منتظم حوادث غرق سفن تؤدي في أحيان كثيرة إلى خسائر فادحة، وتبذل السلطات جهودا حثيثة لفرض اللوائح البحرية، ولكن دون جدوى.