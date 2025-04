حريق قارب في الكونغو يودي بحياة 143 على الأقل وفقدان 100 آخرين (فيديو)

لقي 143 شخصا على الأقل حتفهم وفقِد عشرات آخرون بعد اشتعال النيران في قارب في نهر الكونغو في شمال غرب جمهورية الكونغو الديموقراطية، حسبما أفادت مصادر رسمية، الجمعة.

وقال محققون إن عدد القتلى في الحادث، ارتفع من 50 إلى 148، مع استمرار وجود 100 شخص في عداد المفقودين.

من جهته قال جوزف لوكوندو، وهو أحد قادة المجتمع المدني المحلي، إن الحريق اندلع في قارب خشبي بمحرك يحمل وقودًا، الثلاثاء، قبالة مبانداكا، عاصمة مقاطعة إكواتور.

A boat catches fire in DR Congo and capsizes, leaving at least 50 people dead and 100 missing. pic.twitter.com/xesDfWvNOM

وقالت النائبة جوزفين-باسيفيك لوكومو لوكالة الصحافة الفرنسية “عثِر على مجموعة أولى من 131 جثة الأربعاء، وانتُشلت 12 جثة أخرى يومي الخميس والجمعة”.

وأوضحت النائبة أن “امرأة أشعلت جمرا للطهو فانفجر الوقود الذي كان قريبًا، ما أدى إلى مقتل العديد من الأطفال والنساء”، وأضافت أن العدد الإجمالي للركاب الذين كانوا على القارب غير معروف، لكن يُقدَّر بـ”المئات”.

JUST IN: At Least 143 People Have Been Confirmed Dead, With Many others Reported Missing, After a Fuel-Laden Boat Caught Fire and Capsized in The Democratic Republic of Congo, Authorities Announced on Friday.#BREAKING #DRCongo #Africa #accident pic.twitter.com/vEMi7eIh5b

