منوعات|تركيا

عبر مناورة “هيمليك”.. معلم ينقذ حياة طفلة اختنقت بقطعة حلوى (شاهد)

اعتمد المعلم على مناورة "هيمليك" الشهيرة، التي ساعدت في إزالة الانسداد (الجزيرة مباشر)
19/4/2025-|آخر تحديث: 19/4/202502:47 PM (توقيت مكة)

تمكن معلم تركي من إنقاذ حياة طفلة، في لحظات تحبس الأنفاس، بعد أن تعرضت للاختناق جراء انسداد مجرى الهواء التنفسي لديها بسبب قطعة حلوى.

واعتمد المعلم على مناورة “هيمليك” الشهيرة، التي ساعدت في إزالة الانسداد وإعادة التنفس الطبيعي للطفلة.

ومناورة “هيمليك” (ضغطات البطن) هي واحدة من طرائق الإسعافات الأولية يجري من خلالها الضغط على البطن للفظ الجسم الغريب.

ووقع الحادث في إحدى المدارس بولاية شانلي أورفا التركية، حيث أظهرت سرعة بديهة المعلم واحترافه في التعامل مع المواقف الطارئة، مما حال دون حدوث كارثة.

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان