عبر مناورة “هيمليك”.. معلم ينقذ حياة طفلة اختنقت بقطعة حلوى (شاهد)

تمكن معلم تركي من إنقاذ حياة طفلة، في لحظات تحبس الأنفاس، بعد أن تعرضت للاختناق جراء انسداد مجرى الهواء التنفسي لديها بسبب قطعة حلوى.

واعتمد المعلم على مناورة “هيمليك” الشهيرة، التي ساعدت في إزالة الانسداد وإعادة التنفس الطبيعي للطفلة.

لحظات تحبس الأنفاس.. معلم تركي ينقذ حياة طفلة بعد انسداد مجرى الهواء التنفسي لديها بقطعة حلوى معتمدا على مناورة “هيمليك” #تركيا pic.twitter.com/SWkTf99Uzr — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 19, 2025

ومناورة “هيمليك” (ضغطات البطن) هي واحدة من طرائق الإسعافات الأولية يجري من خلالها الضغط على البطن للفظ الجسم الغريب.

ووقع الحادث في إحدى المدارس بولاية شانلي أورفا التركية، حيث أظهرت سرعة بديهة المعلم واحترافه في التعامل مع المواقف الطارئة، مما حال دون حدوث كارثة.