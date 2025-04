السماء تبتسم للأرض في عرض كوني ساحر.. ترقبوا ظاهرة “الاقتران الثلاثي” بهذا الموعد

ذكر موقع “فوكس ويزر” (Fox Weather) أن هواة الفلك يمكنهم أن يتمتّعوا “بعرض كوني ساحر” خلال الأسبوع الجاري، حيث ستظهر ثلاثة أجرام سماوية في اقتران وثيق.

ومن المنتظر أن يؤدي ترتيب كوكبي الزهرة وزحل مع هلال القمر إلى إيجاد ظاهرة بصرية فريدة تشبه الوجه المبتسم في السماء، وفقًا لخبيرة النظام الشمسي في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، بريندا كولبيرتسون.

وتصف بريندا المشهد بأن الكوكبين، الزهرة وزحل، سوف يشكّلان العينين في هذا الوجه المبتسم، في حين سيشكل القمر -وهو على صورة هلال رقيق- “الفم” في هذا الوجه، في ظاهرة تعرف باسم “الاقتران الثلاثي”.

ويمكن رؤية هذه الابتسامة في السماء لكل من لديه رؤية واضحة للأفق الشرقي قبل شروق شمس الجمعة 25 إبريل/نيسان الجاري.

وأكدت خبيرة ناسا أن هذه الظاهرة سوف تكون عالمية، ويمكن رؤيتها في مختلف مناطق الأرض لكل من لديه موقع جيد يمكنه من رؤية واضحة للأفق الشرقي.

April 25: Triple Conjunction – A Smiley Face in the Sky.

The waning crescent Moon will align with Venus and Saturn, forming an enchanting "smiley face" in the sky! pic.twitter.com/VjhFDUNKWH

— Curiosity (@MAstronomers) April 19, 2025