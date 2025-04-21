السماء تبتسم للأرض في عرض كوني ساحر.. ترقبوا ظاهرة “الاقتران الثلاثي” بهذا الموعد

ذكر موقع “فوكس ويزر” (Fox Weather) أن هواة الفلك يمكنهم أن يتمتّعوا “بعرض كوني ساحر” خلال الأسبوع الجاري، حيث ستظهر ثلاثة أجرام سماوية في اقتران وثيق.

ومن المنتظر أن يؤدي ترتيب كوكبي الزهرة وزحل مع هلال القمر إلى إيجاد ظاهرة بصرية فريدة تشبه الوجه المبتسم في السماء، وفقًا لخبيرة النظام الشمسي في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، بريندا كولبيرتسون.

مشهد سماوي نادر يحدث خلال أيام

وتصف بريندا المشهد بأن الكوكبين، الزهرة وزحل، سوف يشكّلان العينين في هذا الوجه المبتسم، في حين سيشكل القمر -وهو على صورة هلال رقيق- “الفم” في هذا الوجه، في ظاهرة تعرف باسم “الاقتران الثلاثي”.

ويمكن رؤية هذه الابتسامة في السماء لكل من لديه رؤية واضحة للأفق الشرقي قبل شروق شمس الجمعة 25 إبريل/نيسان الجاري.

وأكدت خبيرة ناسا أن هذه الظاهرة سوف تكون عالمية، ويمكن رؤيتها في مختلف مناطق الأرض لكل من لديه موقع جيد يمكنه من رؤية واضحة للأفق الشرقي.

April 25: Triple Conjunction – A Smiley Face in the Sky. The waning crescent Moon will align with Venus and Saturn, forming an enchanting "smiley face" in the sky! pic.twitter.com/VjhFDUNKWH — Curiosity (@MAstronomers) April 19, 2025

ما هو الاقتران الثلاثي؟

في علم الفلك، يحدث الاقتران عندما يتقارب جرمان سماويان أو أكثر جدًّا في السماء ليلًا. وعندما يتقارب ثلاثة أجسام يطلق العلماء على الظاهرة اسم الاقتران الثلاثي.

وأوضحت بريندا كولبيرتسون أن الوجه المبتسم، نتيجة الاقتران الثلاثي، سيكون مرئيًّا من أي مكان في العالم مع ظروف مشاهدة جيدة، على الرغم من أن النافذة التي يمكن مشاهدته من خلالها ستكون ضيقة، حيث ستقترب مواقع الأجرام السماوية لتُوجِد هذا المشهد حوالي الساعة 5:30 صباح يوم 25 إبريل.

ومن المنتظر أن تشرق الشمس بعد حوالي ساعة، مما يعني أن السماء لن تبتسم مدة طويلة، وعلى من يريد مشاهدة الابتسامة أن يترقبها لكي لا تفوته.

يذكر أن هواة الفلك تابعوا هذا العام ظواهر أخرى ساحرة مثل الكسوف الجزئي للشمس في 29 مارس/آذار الماضي.