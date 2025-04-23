زلزال بقوة 6.02 درجة يضرب تركيا

هز زلزال قوي مدينة إسطنبول شمال غربي تركيا وولايات تركية مجاورة، اليوم الأربعاء، وشوهد الناس يغادرون المباني لحظة وقوع الزلزال.

وقال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد) إن زلزالا بقوة 6.02 درجة ضرب تركيا، وأضاف أن مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات.

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات مدينة إسطنبول شمال غرب تركيا، الأربعاء، عند الساعة 12:49 بالتوقيت المحلي.​​​​​​​

وبحسب معلومات منشورة على موقع إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، وقع مركز الزلزال في منطقة “سيليفري” شمالي إسطنبول.

وأضافت “آفاد” أن الزلزال عمقه 6.92 كيلومتر، وأن ولايات مجاورة شعرت به أيضا.

من جانبه قال وزير النقل والبنية التحتية، عبد القادر أورال أوغلو: لم يتم رصد أي ضرر أو وضع سلبي في طرقنا البرية، أو مطاراتنا، أو القطارات والمترو. فرقنا تواصل أعمال المسح العام والتفتيش ميدانيا.

وقالت ولاية إسطنبول في بيان ” لم يصلنا اخطارات بانهيار مباني، والمسح الميداني مستمر”.

نتابع التطورات عن كثب

وفي أول رد فعل على الزلزال، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “أتمنى السلامة لمواطنينا ونتابع التطورات عن كثب”.

وقال وزير الداخلية التركي علي كايا إن “فرق إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا والجهات التركية المتخصصة بدأت مسحا ميدانيا لمتابعة آثار زلزال إسطنبول الذي شعرت به ولايات مجاورة”.

وفي وقت لاحق، أعلنت “آفاد” التركية عن وقوع هزة أرضية ارتدادية بقوة 4.4 درجات قبالة سواحل بويوك تَشَكْمَجَة شمالي إسطنبول عند الساعة 12:51 بالتوقيت المحلي.

وفيما بعد أعلنت “آفاد” وقوع هزة ارتدادية ثانية بقوة 4.9 درجات قبالة سواحل بويوك تَشَكْمَجَة شمال إسطنبول عند الساعة 13:02 بالتوقيت المحلي.

وحذرت “آفاد” المواطنين من الدخول للمباني المتضررة من الزلزال أو الوجود في محيطها وتدعو لاستخدام الرسائل النصية أو مواقع التواصل من المكالمات للتواصل مع الآخرين.