يسبب إدمان الأطفال.. ولاية فلوريدا تقاضي الشركة المالكة لـ”سناب شات”

رفعت ولاية فلوريدا الأمريكية دعوى قضائية على شركة سناب المالكة لتطبيق سناب شات لتبادل الصور واتهمتها باستخدام خصائص في التطبيق تتسبب في إدمان الأطفال على متابعته، وبفتح حسابات لأطفال في الـ13 من العمر وما دونها.

وقالت الدعوى إن خصائص واستخدامات سناب شات تتضمن إمكانية التصفح دون حدود وإشعارات فورية والتشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو وأنماطا تتعلق بتعليقات وانطباعات المستخدمين بما يخالف قانونا في الولاية وقعه الحاكم رون ديسانتس العام الماضي لحماية الصحة العقلية والنفسية للأطفال من تبعات التعرض المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي.

ووصفت ولاية فلوريدا في الدعوى ما فعلته شركة سناب بأنه “شنيع” لأنها تروج لسناب شات على أنه آمن للأطفال في سن 13 رغم أنه قد يستخدم لمشاهدة صور إباحية وشراء مخدرات وأنشطة أخرى مؤذية.

تخدع أولياء الأمور

وجاء في الدعوى “سناب تخدع أولياء الأمور في فلوريدا بشأن الأخطار المحتملة للسماح لأطفالهم في سن المراهقة باستخدام هذه المنصة” لأنها لا تلغي حسابات المستخدمين في سن 13 ولا تطلب موافقة أولياء الأمور على فتح حسابات لمن هم في 14 أو 15 من العمر.

من جانبها، قالت سناب في بيان إن قانون ولاية فلوريدا يتعدى على حقوق كفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي للبالغين والأطفال.

وأضافت أن هناك “حلولا تتعلق بالخصوصية” في أنظمة التشغيل ومتجر التطبيقات وفي الأجهزة لمعالجة مسألة السلامة عبر الإنترنت والتحقق من العمر.