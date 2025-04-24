في حدث نادر.. انشقاق مفاجئ في “شجرة الغريب” أحد أقدم معالم الطبيعة باليمن بعمر يناهز 2000 عام (فيديو)

شهدت محافظة تعز اليمنية حادثة مؤلمة بانقسام “شجرة الغريب” التاريخية، التي تُعد من أقدم المعالم الطبيعية في اليمن.

وطال الانشقاق المفاجئ جزءًا كبيرًا من جذع الشجرة التي صمدت أكثر من 2000 عام، مما أعاد النقاش بشأن غياب الرعاية البيئية للمواقع الطبيعية ذات القيمة التراثية في اليمن.

وقال سلطان علوان الأصبحي، مدير مكتب الزراعة في مديرية الشمايتين، للجزيرة مباشر: “شجرة الغريب هي رمز تاريخي لليمن، ولها أكثر من 2000 عام، وجرى إبلاغنا بأنها تعرضت لانسلاخ، فجئنا مع المختصين ورأينا ما حدث، ونحافظ حاليًّا على ما تبقى من الأجزاء الصحيحة، وإن شاء الله نقوم بمعالجتها”.

تعفن بالجذر

وروى ياسر القرشي، وهو مسؤول عن موقع الشجرة، ما وقع قائلا: “أنا مستلم الشجرة من المجلس المحلي، ولكن تفاجأنا أمس بإصابتها بالانشقاق، وهي شجرة مشهورة بأنها معمرة، فاكتشفنا أنه في عملية تعفن بالجذر، ومن ثقلها انقسمت، ونحن بحاجة ماسة لمعالجتها، قبل أن تنهار”.

وقال محمد عبدو سلطان، أحد سكان محافظة تعز، إن الشجرة صامدة منذ مئات السنين، وإن سقوط الجذع كان بسبب تجمع كمية هائلة من المياه داخل الشجرة، أدت إلى تعفن وانقسام للجذع.

حدث خطير

لكن عبد الوهاب الشرعبي، أحد الزائرين لموقع الشجرة للجزيرة مباشر، أكد أن هذا الانقسام ناتج عن إهمال من المختصين، إذ قال: “هذا الانشقاق هو حدث خطير، وهذا نتاج إهمال تعرضت له الشجرة، كما يتعرض المواطن اليمني للإهمال، وإن لم يتم معالجتها فستنقسم باقي الجذوع، فنرجو من الجهات المختصة الاهتمام بالموضوع في أسرع وقت”.

ويتوقع مهيوب النهمي، وهو مواطن من تعز، أن الحدث سيؤثر في الواقع السياحي بالمدينة، لأن هذه الشجرة من أهم معالم السياحة عالميا.