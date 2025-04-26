معلم أمريكي يعبر عن انبهاره بإجابات طلاب غزة في مسابقة علمية (فيديو)

أعرب معلم العلوم الأمريكي، سيث كونسيلي، عن انبهاره بمشاركات طلاب من قطاع غزة، في مسابقة للعلوم نشرها على صفحته في “فيسبوك”.

ونشر كونسيلي مقطعا مصورا قال فيه: “كنت للتو أشاهد ردودكم على سؤالي، وأود أن أُوجّه تحية كبيرة لكل الموجودين في غزة ممن بذلوا هذا الجهد”.

وتابع: “إنني منبهر للغاية، حتى إنني شبه عاجز عن الكلام كونكم لا تملكون شيئا تقريبا، ومع ذلك استطعتم تقديم عروض تقديمية، ومقاطع فيديو، وعروض دمى، وهذه مجرد أمثلة قليلة”.

كما عبّر عن انبهاره بطلاب غزة “إنني حقًا منبهر، لأن لدي طلابا في الثانوية هنا لا يقدمون هذا الأداء. إنني أنحني لكم احتراما، وأتمنى لكم يومًا رائعًا”.

كان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة قد نشر تحديثًا لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم 560 من السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى الجمعة 18 إبريل/ نيسان 2025.

وفيما يخص قطاع التعليم جاءت الإحصائيات كالتالي: