عاصفة ترابية شديدة تضرب مصر.. تعليق الدراسة ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات (فيديو)

تعرّضت مصر اليوم الأربعاء لعاصفة ترابية شديدة أدت إلى توقّف الدراسة في المدارس والجامعات.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن مناطق عدة من البلاد بدأت تشهد دخول عاصفة ترابية شديدة قادمة من الصحراء الغربية نتيجة تأثير منخفض جوي خماسيني.

وذكرت الهيئة في بيان أن مناطق واسعة من شمال الصعيد وشرق البلاد تأثرت بنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة والتى صاحبها تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية.

وأشار البيان إلى أن سرعات الرياح تجاوزت 60 كيلو مترا في الساعة على بعض المناطق.

وأشارت صور الأقمار الصناعية التي نشرتها الهيئة إلى تقدم الرمال المثارة إلى مناطق من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى.

وتوقّعت الهيئة أن تتقدم الى باقى الأنحاء من شرق البلاد مع تقدم الوقت يصاحبها تدهّور فى مستوى الرؤية الأفقية.

وقالت الهيئة في بيانها أن السواحل الشمالية الغربية من البلاد تتكاثر عليها السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

تعطيل الدراسة

كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت أمس عن تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء بجميع المدارس على مستوى البلاد، مع تأجيل الاختبارات الشهرية التي كان من المقرر عقدها في بعض المحافظات إلى الأسبوع المقبل.

وفي خطوة مماثلة، أصدر الأزهر الشريف قرارًا بتعليق الدراسة في كافة المعاهد الأزهرية، فيما منحت وزارة التعليم العالي الجامعات حرية اتخاذ القرار المناسب بشأن انتظام الدراسة، “وفقًا لتقديرات كل محافظة على حدة”.

ورفعت وزارة الصحة والسكان درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات، وشددت على ضرورة عدم مغادرة المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.