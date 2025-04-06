بفعالية “وناستنا في عيدنا”.. برنامج “ساعة وساعة” يحتفل بعيد الفطر في اللؤلؤة (صور)

تحت شعار “وناستنا في عيدنا”، نظم برنامج “ساعة وساعة” بالتعاون مع شركة المتحدة للتنمية والجهاز الشبابي لنادي السيلية الرياضي، فعالية عيد الفطر المبارك في بورتو أرابيا- جزيرة اللؤلؤة، وسط حضور جماهيري كبير، حيث استمتع الزوار بمجموعة متنوعة من الفعاليات التراثية والثقافية والفنية التي عكست أجواء العيد وفرحته.

حضر الفعالية كل من أريكا بيرنهارد سفيرة جمهورية النمسا، والسفير السابق لغينيا لانسين آني توري، وفابيان شوفنيد ممثل اللغة الفرنسية في العالم فرع قطر ورئيس الغرفة الفرنكوفونية في قطر، وفرحان الشيخ السيد مؤسس وراعي الفنون والأزياء والدبلوماسية الثقافية، مؤسس وعضو اللجنة التنفيذية لنادي سفراء الدوحة لكرة القدم، وروديكا جريجوريتا زوجة سفير جمهورية مولدوفا لدى دولة قطر، والدبلوماسية كريستينا ليباريك من شمال مقدونيا.

وركزت الفعالية، التي أقيمت ثالث أيام العيد، على الجوانب الاجتماعية والدينية والتراثية في احتفال عيد الفطر المبارك بالإضافة إلى التركيز على الأعمال التطوعية.

وشهدت الفعالية العديد من العروض المتميزة، حيث افتتحت الفقرات بالعرضة القطرية، تلتها الأهازيج القطرية والعروض الفنية عن العيد التي قدمها الطلاب، إضافة إلى عروض كورال أغاني سبيستون والفقرة الموسيقية للأنيمي.

وجذبت مسابقة “فكر وجاوب” الثقافية التي قدمها الإعلامي عبد الرحمن العمادي والطالبة مريم المري تفاعلًا كبيرا من الجمهور، إلى جانب الفقرة الشعرية التي ألقاها الشاعر حمد المري، وعرض مسرح الدمى الذي قدم قصة “ثوب هيا المزركش”.

وتضمنت الفعالية فقرة موسيقية بعنوان “نغم العود والكمان” من تقديم مركز شؤون الموسيقى إلى جانب فقرة “شخصيات مسلسل سراج”.

وأعربت تماني اليافعي الرئيس التنفيذي لبرنامج “ساعة وساعة” عن سعادتها بنجاح الفعالية قائلة “لقد حرصنا في هذه الفعالية على تقديم تجربة متكاملة تمزج بين الفنون الشعبية والترفيه العائلي والأنشطة الثقافية والتفاعلية، بالشراكة مع عدد من الجهات الرائدة في المجالات الثقافية والفنية والتراثية”.

وأضافت “كان هدفنا إحياء تقاليد العيد والتركيز على جميع جوانبه الدينية والتراثية والاجتماعية ونشر الأجواء الاحتفالية التي تعزز من روح التواصل بين أفراد المجتمع، ونحن سعداء بالتفاعل الكبير الذي شهدناه من الزوار”.

وأعربت تماني اليافعي عن فخرها بالتعاون مع كل الجهات المشاركة، قائلة “نحن فخورون بالدعم الكبير الذي قدمته المؤسسات والمراكز المختلفة لإنجاح هذه الفعالية، كما نثمن الدور البارز الذي قامت به شبكة تم للعمل التطوعي ومركز نماء”.

ولفتت إلى أن هذا هو “التعاون الأول مع شركة المتحدة للتنمية وجزيرة اللؤلؤة التي فتحت أبوابها واحتضنت هذه الفعالية”.

وشكرت تماني اليافعي شركة المتحدة على “دعمهم الكبير الذي أسهم في استقطاب عدد كبير من الزوار وإضفاء طابع مميز على احتفالات العيد”.

وقالت ” أتمنى أن تكون هذه الاحتفالية قد أسعدت العائلات وزرعت البهجة في قلوب الجميع، ونتطلع إلى المزيد من الفعاليات الهادفة في المستقبل”.

وأكدت أن “برنامج ساعة وساعة يحرص دائما على التجديد والتنوع في الفعاليات التي ينظمها، وهو ما يعزز نجاح فعالياتنا السابقة”.

وأوضحت تماني اليافعي أنهم “سعداء بالتفاعل الكبير من العائلات والأطفال مع جميع الأنشطة والفعاليات، مشيرة إلى الحرص على تقديم فعاليات أكثر تهدف إلى إحياء التراث ونشر البهجة في المناسبات القادمة”.

وأعرب الدكتور محمد علي المري رئيس نادي السيلية عن سعادته بتنظيم فعاليات الاحتفال بعيد الفطر المبارك بما يجسد روح التعاون والمشاركة بين أفراد المجتمع، ويعزز أجواء الفرح والاحتفال في هذه المناسبة السعيدة.

وتمنى المري تكرار مثل هذه الفعاليات التي تعكس قيم الوحدة والتلاحم بين أفراد المجتمع، مؤكدا أن مثل هذه الأنشطة تسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية وتوفير بيئة مليئة بالبهجة والسرور.

أنشطة تراثية وتفاعلية متنوعة

تجدر الإشارة إلى أن الفعالية صاحبها العديد من الأنشطة التراثية المتميزة، حيث استمتع الزوار بفقرة “الحزاوي” مع السيدة أمينة البدر، إلى جانب تجربة تذوق الأكلات الشعبية في “فوالة العيد” التي قدمتها الشيف لولوة الدوسري.

وجرى عرض الحرف التقليدية مثل حياكة وزري البشوت من قبل محل بشت السالم، والخياطة الشعبية من محل خيوط الزري، إضافة إلى نقش الحناء وزينة المرأة التي قدمتها صالونات تجميلية.

وشاركت العديد من المؤسسات التعليمية والمراكز الشبابية في الفعالية من خلال ورش تفاعلية متنوعة، منها.

مدرسة قطر التقنية الثانوية للبنات التي نظمت ورشًا مثل (نور العيد في دائرة كهربائية، حلوى العيد، شنطة العيد بزينتنا، ألوان فرحة العيد، عدسة العيد).

ملتقى فتيات سميسمة والظعاين الذي قدم ورش المدود، توزيعات الهدايا، الرسم على الوجه، والطباعة على الشنطة.

مركز شباب الجميلية الذي قدم عروضًا للألعاب الشعبية التقليدية.

بالإضافة الى مجموعة من الورش طي الأوريجامي وتلوين الأقنعة، إلى جانب الفقرات الموسيقية والغنائية.

الفنون والإبداع حاضر

واستمتع عشاق الفنون بمشاهدة رسم حي قدمه مجموعة من الفنانين التشكيليين العالميين، بالإضافة إلى ورش للخط العربي من أكاديمية الخط العربي التي تضمنت تلوين الحروف العربية وكتابة الأسماء.

وشاركت “أكاديمية ميديا مواهب” في تدريب الأطفال على الإلقاء وتسجيل فيديوهات قصيرة وإنتاج بودكاست للأطفال.

وكان صناعة العطور نصيب في الفعالية حيث عرضتها ظبية الحميدي، إضافة إلى ورش فنية متنوعة ومجموعة من الورش الإبداعية مثل تلوين الكونكريت، تزيين المرايا، وصناعة الإكسسوارات.

دعم مجتمعي

وشارك بالفعالية، التي تزامنت مع الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بالتوحد، الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ومراكزها التي قدمت فعاليات قرآنية، مهارات فنية ورياضية، وأغاني تراثية، بالإضافة إلى عرض إصداراتها المختلفة، كما وجود عيادات طبية عدة لتقديم خدمات صحية للحضور.

وقدم الناشط الاجتماعي سعود المير فقرة المسابقة الثقافية “فكر وجاوب” مع المذيع عبد الرحمن العمادي التي شهدت توزيع الهدايا للجمهور.

وجاء اختيار (بورتوأرابيا- المدرج المكشوف) نظرًا لما يوفره هذا المكان من بيئة مثالية للعروض التفاعلية والأنشطة العائلية، حيث يتميز المدرج بتصميمه الذي يتيح تجربة مشاهدة مريحة للحضور، فضلًا عن المنظر الخلاب المطل على الواجهة البحرية، الذي يضفي لمسة جمالية على الفعالية.

وتعد جزيرة اللؤلؤة واحدة من أبرز الوجهات السياحية في الدوحة، وهي موقع مثالي لاستضافة الفعاليات الكبيرة نظرًا لما تتميز به من بنية تحتية متكاملة، مساحات واسعة، وموقع استراتيجي سهل الوصول إليه.