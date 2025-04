تحطم مروحية إسعاف في البحر قبالة اليابان وهذا مصير طاقمها (شاهد)

أعلن خفر السواحل الياباني مصرع طبيبة ومريضة مسنّة ومرافقها، جراء سقوط مروحية إسعاف في البحر جنوب غربي البلاد.

وتمكّن خفر السواحل من إنقاذ الطيار هيروشي هامادا (66 عامًا)، وميكانيكي المروحية كازوتو يوشيتاكي، والممرضة ساكورا كونيتاكي (28 عامًا)، بعد أن عثر عليهم في المياه متشبّثين بأطواق نجاة قابلة للنفخ.

وقال مسؤول في خفر السواحل، لوكالة أسوشيتد برس، إن الثلاثة يعانون من انخفاض حرارة الجسم لكنهم كانوا في كامل وعيهم.

وتم انتشال جثث الطبيبة كي أراكاوا (34 عامًا)، والمريضة ميتسوكي موتويشي (86 عامًا) ومرافقها كازويوشي موتويشي (68 عامًا)، في وقت لاحق بواسطة مروحية تابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية.

ونشر خفر السواحل طائرتين وثلاث سفن في المنطقة في إطار عملية الإنقاذ.

