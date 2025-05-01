بسبب الحصار والمجاعة.. الغزّي هشام المغربي يجمع الخبز الفاسد من القمامة لإطعام عائلته (فيديو)

اضطر الغزّي هشام المغربي إلى إطعام عائلته وأطفاله الخبز الفاسد الذي يجمعه من حاويات القمامة، وذلك جراء المجاعة وفقدان القطاع لكافة الموارد الغذائية، بسبب الحصار والحرب الإسرائيلية، بجانب معاناته الحياتية بعد نزوحه إلى مقبرة من مقابر مدينة غزة.

المغربي، الذي يعيل أسرة مكونة من 15 فردًا بينهم أطفال وقد استشهد أحد أبنائه بقصف إسرائيلي، قال للجزيرة مباشر إنه لا يجد طعامًا آخر لكي يقدمه لعائلته والأطفال في ظل الوضع الصعب الذي تعيشه غزة.

وأوضح هشام، أنه يقوم بالسير مسافات طويلة بحثًا عن الخبز المتعفن غير الصالح للاستخدام، الذي يوجد عادةً داخل حاويات القمامة من أجل استصلاح بعضه لعائلته، وبيع جزء منه لأصحاب الدواب الذين يستخدمونه طعامًا لحيواناتهم.

مواد سامة

وأشار هشام إلى أنه أصيب بالعديد من الأمراض بسبب تناوله لهذا النوع من الخبز الفاسد الذي تكون فيه أحيانا مواد سامة، وأنه اضطر إلى الذهاب إلى المستشفى أكثر من مرة.

وأضاف: “حتى الأطفال أصيبوا بالأمراض وأصبحوا يرفضون هذا الخبز بالرغم من أننا نقدمه لهم مع الشاي أو بخلطه بالماء”، مشددًا على أنه لا يمتلك أي بديل في الوقت الحالي في ظل الغلاء الفاحش للدقيق وعدم قدرته على شرائه.

وفي ختام حديثه، ناشد النازح هشام المغربي دول العالم، دعم قطاع غزة ولا سيما بالغذاء لإنقاذ الأهالي وأطفالهم من المجاعة.

ويفرض جيش الاحتلال الإسرائيلي حصارًا مشددًا على غزة، ويمنع إدخال أي نوع من المساعدات الغذائية والأدوية إلى القطاع منذ مارس/آذار الماضي، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار.