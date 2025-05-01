عاصفة رملية ترعب جنود الاحتلال في قاعدة “شيفتا” العسكرية بصحراء النقب (شاهد)

اجتاحت عاصفة رملية شديدة قاعدة “شيفتا” العسكرية التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في صحراء النقب، يوم الأربعاء، ما أثار حالة من الإرباك في صفوف الجنود.

وأظهر مقطع “فيديو” متداول على نطاق واسع، جنودًا إسرائيليين يحاولون الاحتماء من العاصفة الرملية داخل القاعدة، وسط أجواء ضبابية ورؤية منعدمة تقريبًا.

ويحاول الجنود الاحتماء من العاصفة الرملية القوية التي حجبت الرؤية تمامًا، عبر إغلاق مكان إقامتهم لكن كل محاولاتهم باءت بالفشل.

وكانت دائرة الأرصاد الجوية توقعت، الأربعاء، اشتداد سرعة الرياح لتصل إلى نحو 70 كيلو مترا في الساعة.

عاصفة رملية ترعب جنود الاحتلال في قاعدة شيفتا العسكرية بصحراء النقب#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/TANVSXS3DB — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 30, 2025

وشهدت إسرائيل، الأربعاء، عواصف رملية حاجبة للرؤية في بعض مناطق الجنوب، بالتزامن مع رياح قوية تسببت في اشتداد حرائق بوسط إسرائيل.

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية مقاطع “فيديو” تظهر عاصفة رملية قوية اجتاحت منطقة بئر السبع في صحراء النقب (جنوب).

وظهرت المدينة ذات الطابع الصحراوي، وقد بدأت سحابة كبيرة من الأتربة في اجتياحها وتغطيتها تدريجيا.

يأتي ذلك، فيما تواصل فرق الإطفاء الإسرائيلية محاولات السيطرة على حرائق تستعر في بلدات بين القدس وتل أبيب (وسط) جراء الرياح القوية.

وقال قائد منطقة القدس في هيئة الإطفاء والإنقاذ شموئيل فريدمان إن هذه الحرائق قد تكون الأكبر في إسرائيل على الإطلاق.