هل يجوز الحج دون تصريح؟ هيئة كبار العلماء في السعودية توضح الحكم الشرعي

أصدرت هيئة كبار العلماء في السعودية بيانًا أكّدت فيه ضرورة الالتزام باستخراج تصريح للحج، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يحقق المقاصد الشرعية المتمثلة في تسهيل أداء الشعائر، وتجنب الأضرار والمفاسد الناتجة عن تجاوز الأنظمة والتعليمات.

وأوضحت الهيئة في بيان، اليوم الخميس، أن الذهاب إلى الحج دون تصريح يعد “مخالفة شرعية يستحق مرتكبها الإثم”، مؤكدة أن “من لم يتمكن من استخراج التصريح للحج، فيُعتبر في حكم غير المستطيع لهذه الفريضة”.

وجاء في البيان أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق المصالح ودرء المفاسد، مشددة على أن الالتزام بالأنظمة المنظِّمة لشعيرة الحج، ومنها شرط التصريح، يتفق مع هذه المقاصد.

هيئة كبار العلماء: الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، يدخل في تقوى الله عند أداء النُسك. من البيان المفصل لهيئة كبار العلماء:https://t.co/8dAYtd1YaO#يسر_وطمأنينة#لا_حج_بلا_تصريح pic.twitter.com/SwlUIItfMS — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) May 1, 2025

أضرار الحج دون تصريح

وأضافت الهيئة أن نظام التصاريح يسهم في تنظيم الحركة داخل المشاعر المقدسة، ويضمن أمن الحجاج وسلامتهم، كما يسهم في توفير الخدمات بكفاءة عالية.

وأكدت الهيئة أن الحج دون تصريح لا يقتصر ضرره على الحاج نفسه، بل يتعدّى إلى غيره من الحجاج، ويؤثّر سلبًا في جودة الخدمات المقدّمة لهم، ويسبّب المخاطر الناتجة عن الازدحام والتجاوزات التنظيمية، مستشهدة بالمبدأ الشرعي “لا ضرر ولا ضرار”.

وشدّدت الهيئة على أن من لم يتمكن من استخراج تصريح للحج، سواء كان ذلك بسبب الإجراءات أو لأي عذر آخر، فإنه في حكم غير المستطيع، لقوله تعالى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}.

وأوضحت أن الاستطاعة تشمل القدرة على الالتزام بالأنظمة والقوانين المنظمة لهذه الشعيرة، باعتبارها وسيلة لتحقيق مقاصد الحج الكبرى من سلامة وأمان وسكينة.

والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام الخمسة، وشعيرة من شعائر الله العظيمة، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- “من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه”.

ومن المتوقع أن تكون وقفة عرفات، أهم شعائر الحج، يوم الخميس 5 يونيو/حزيران 2025، فيما سيكون عيد الأضحى في اليوم التالي.