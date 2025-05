“سحابة سامة” تجبر عشرات الآلاف في كتالونيا على البقاء داخل منازلهم (فيديو)

أعلنت خدمات الطوارئ في إقليم كتالونيا، شمال شرقي إسبانيا، حالة طوارئ بيئية، بعد اندلاع حريق ضخم في مصنع للمواد الكيميائية أدى إلى تصاعد سحابة سامة من غاز الكلورين، ما أجبر نحو 160 ألف شخص في 5 بلدات على ملازمة منازلهم.

ووقع الحريق في وقت مبكر من صباح السبت عند الساعة 2:20 فجرا (00:20 بتوقيت غرينتش) داخل منشأة لإنتاج مواد تنظيف حمامات السباحة في بلدة فيلانوفا إي لا جيلترو، التي تقع على بعد 48 كيلو مترا جنوب مدينة برشلونة، عاصمة الإقليم.

وقالت خدمة الحماية المدنية الكتالونية عبر منصة “إكس”: “إذا كنتم في المنطقة المتأثرة، لا تغادروا منازلكم أو أماكن عملكم”، مشيرة إلى إرسال رسائل نصية تحذيرية إلى هواتف سكان خمس بلدات قريبة من موقع الحريق، تطالبهم بعدم مغادرة أماكنهم.

❗️🇪🇸 – Over 160,000 people are under confinement due to a toxic chlorine gas cloud triggered by a fire at an industrial warehouse in Vilanova i la Geltrú, near Barcelona, Spain.

Chlorine gas, a highly toxic substance, can cause severe respiratory issues, eye irritation, and, in… pic.twitter.com/nyWeoYLftB

