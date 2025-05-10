مأساة في مقديشو.. فيضانات مدمرة تودي بحياة 7 أشخاص وتشرّد عشرات العائلات (فيديو)

لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم جرّاء فيضانات مدمّرة ضربت العاصمة الصومالية مقديشو ليلًا، وفق ما أفاد مسؤولون في الحكومة المحلية، السبت.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي بدأت مساء الجمعة، واستمرت نحو 10 ساعات، في فيضانات أدت إلى نزوح أكثر من 200 عائلة.

ودُمرت 9 منازل بالكامل في أحياء مختلفة من مقديشو، إلى جانب تضرر 6 طرق رئيسية.

وقال صلاح عمر حسن -المتحدث باسم إدارة إقليم بنادر- في مؤتمر صحفي “قضى 7 أشخاص من بينهم امرأتان. كما اجتاحت الفيضانات منازل 200 عائلة، ودمرت 6 طرق رئيسية تُعَد حيوية لحركة النقل والسكان في العاصمة”.

ومن بين الوفيات طفل صغير انتُشلت جثته من تحت الأنقاض في أحد الشوارع المتضررة، اليوم السبت.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن عبد الله علي (35 عامًا) قوله “لم أرَ مطرًا بهذه الغزارة من قبل في مقديشو. استمرت الأمطار أكثر من 10 ساعات، وتهدّمت منازل عدة في حيّنا، وتوفي طفلان في أحد المنازل المجاورة”.

أما فاطمة علي، وهي من سكان العاصمة، فقالت إن كثيرين ظلوا محاصَرين داخل منازلهم بعد أن تسببت الأمطار في دمار واسع.

وكشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة، في 30 إبريل/نيسان، أن أكثر من 45 ألف شخص تضرروا من الفيضانات المفاجئة في الصومال منذ منتصف الشهر الماضي.

وتُعَد منطقة القرن الإفريقي من أكثر المناطق تعرُّضًا لتغيُّر المناخ، مع ازدياد وتيرة الظواهر المناخية المتطرفة وشدتها.

وتعرَّض الصومال لفيضانات عنيفة عام 2023، أسفرت عن مصرع أكثر من 100 شخص ونزوح أكثر من مليون، نتيجة أمطار غزيرة مرتبطة بظاهرة النينيو المناخية.