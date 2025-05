أنثى فيل تنتقم من قائد شاحنة بعد مقتل صغيرها (صور)

في حادث مثير وقع في شمال ماليزيا، لقي فيل صغير مصرعه بعدما صدمته شاحنة على طريق “جيريك-جيلي” السريع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وتسبب الحادث في دخول أم الفيل في حالة هياج شديدة، وهاجمت الشاحنة وأتلفت مقدمتها.

وبحسب ما ذكره ذو الكفل محمود، المسؤول الشرطي في منطقة جيريك، كان سائق الشاحنة البالغ من العمر 28 عاما في طريقه من جيريك إلى جيلي، عندما صدم الفيل الصغير فجأة أثناء محاولته عبور الطريق، إذ كانت المسافة قصيرة للغاية، مما منع السائق من التوقف في الوقت المناسب.

ورغم الحزن والفوضى، لم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ دخلت أم الفيل في حالة من الهياج بعد رؤية صغيرها مقتولا، وهاجمت الشاحنة بقوة، ودمرت الجزء الأمامي منها.

Just saw this one vid on fb, a lorry accidently ran over a baby elephant. Mak gajah tu datang and tggu kat sebelah lori, dari gelap, sampai ke pagi 😭😭😭 Masa orang tgh nak cuba keluarkan anak gajah yg mati tu dari bwh lori pun mak stay ja situ, tak ganggu pun allahu sedihnya 😭 pic.twitter.com/AVK2llc3YN

