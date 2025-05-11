منوعات|ماليزيا

أنثى فيل تنتقم من قائد شاحنة بعد مقتل صغيرها (صور)

أم الفيل دمرت الشاحنة في لحظة غضب وحزن (منصات التواصل)
11/5/2025-|آخر تحديث: 02:19 PM (توقيت مكة)

في حادث مثير وقع في شمال ماليزيا، لقي فيل صغير مصرعه بعدما صدمته شاحنة على طريق “جيريك-جيلي” السريع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وتسبب الحادث في دخول أم الفيل في حالة هياج شديدة، وهاجمت الشاحنة وأتلفت مقدمتها.

وبحسب ما ذكره ذو الكفل محمود، المسؤول الشرطي في منطقة جيريك، كان سائق الشاحنة البالغ من العمر 28 عاما في طريقه من جيريك إلى جيلي، عندما صدم الفيل الصغير فجأة أثناء محاولته عبور الطريق، إذ  كانت المسافة قصيرة للغاية، مما منع السائق من التوقف في الوقت المناسب.

ورغم الحزن والفوضى، لم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ دخلت أم الفيل في حالة من الهياج بعد رؤية صغيرها مقتولا، وهاجمت الشاحنة بقوة، ودمرت الجزء الأمامي منها.

الفيلة في ماليزيا

يعد الفيل الآسيوي النوع السائد في ماليزيا، ويعيش بشكل رئيسي في الغابات الاستوائية في شبه جزيرة ماليزيا، وكذلك في ولاية صباح في بورنيو.

تُستخدم الفيلة في بعض الأماكن بماليزيا للأغراض السياحية أو العمل، مثل العمل في الغابات أو التجول في الجولات السياحية.

يواجه الفيل الآسيوي في ماليزيا تهديدات أبرزها التوسع الزراعي، وخاصة زراعة زيت النخيل، كما أن الصيد غير المشروع والمواجهات مع المزارعين الذين يخشون من أضرار الفيلة للمحاصيل تزيد من المخاطر التي تتعرض لها الفيلة.

تعمل الحكومة الماليزية والمنظمات البيئية المحلية والدولية على حماية الفيلة من خلال إنشاء المحميات الطبيعية وفرض القوانين ضد الصيد غير المشروع.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر

إعلان