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شاهد: بئر تبتلع عائلة كاملة في إيران.. والسلطات تكشف سبب وفاتهم

البئر كانت تحتوي على كميات كبيرة من الغاز، مما تسبب في حالات اختناق لكل من حاول النزول
11/5/2025-|آخر تحديث: 04:26 PM (توقيت مكة)

لقي 8 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم نتيجة سقوطهم في بئر يبلغ عمقها 50 مترا في محافظة لرستان الإيرانية.

وأعلنت السلطات الإيرانية عدم وجود أي ناجين من الحادث، بينما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر عمليات انتشال الجثث من قاع البئر.

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وصرَّح مراد ناصري، وهو مسؤول محلي، لوكالة فارس الإيرانية بأن الحادث بدأ عندما سقط طفل داخل بئر خاصة للري الزراعي مساء الجمعة، مما دفع أفراد الأسرة الذين كانوا موجودين في المكان إلى محاولة إنقاذه، لكن كل من دخل البئر لإخراج الطفل وقع ضحية ظروف قاسية داخلها، وتكرر الأمر حتى بلغ عدد الضحايا 8 أشخاص.

وأوضح أن البئر كانت تحتوي على كميات كبيرة من الغاز، مما تسبب في حالات اختناق لكل من حاول النزول.

وتمكنت فرق الإنقاذ من إخراج جميع الجثث من البئر، وأرسلت 6 أفراد لم تظهر عليهم أي علامات حيوية إلى المستشفى لتأكيد حالات الوفاة. أما الشخص السابع، وهو آخر من دخل البئر، فقد استمر الأمر وقتا أطول لإخراجه. وبعد ساعات من العمل المتواصل، جرى انتشال آخر، وأكدت المصادر الطبية وفاة الضحايا جميعهم بسبب الغاز السام والاختناق.

المصدر : الجزيرة مباشر

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