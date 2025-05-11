شاهد: بئر تبتلع عائلة كاملة في إيران.. والسلطات تكشف سبب وفاتهم

لقي 8 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم نتيجة سقوطهم في بئر يبلغ عمقها 50 مترا في محافظة لرستان الإيرانية.

وأعلنت السلطات الإيرانية عدم وجود أي ناجين من الحادث، بينما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر عمليات انتشال الجثث من قاع البئر.

وصرَّح مراد ناصري، وهو مسؤول محلي، لوكالة فارس الإيرانية بأن الحادث بدأ عندما سقط طفل داخل بئر خاصة للري الزراعي مساء الجمعة، مما دفع أفراد الأسرة الذين كانوا موجودين في المكان إلى محاولة إنقاذه، لكن كل من دخل البئر لإخراج الطفل وقع ضحية ظروف قاسية داخلها، وتكرر الأمر حتى بلغ عدد الضحايا 8 أشخاص.

وفاة 8 أشخاص من عائلة واحدة بعد سقوطهم في بئر عمقها 50 مترا في بلدة كوهناني الإيرانية#الجزيرة_مباشر #إيران pic.twitter.com/L41d7oRDxo — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 11, 2025

وأوضح أن البئر كانت تحتوي على كميات كبيرة من الغاز، مما تسبب في حالات اختناق لكل من حاول النزول.

وتمكنت فرق الإنقاذ من إخراج جميع الجثث من البئر، وأرسلت 6 أفراد لم تظهر عليهم أي علامات حيوية إلى المستشفى لتأكيد حالات الوفاة. أما الشخص السابع، وهو آخر من دخل البئر، فقد استمر الأمر وقتا أطول لإخراجه. وبعد ساعات من العمل المتواصل، جرى انتشال آخر، وأكدت المصادر الطبية وفاة الضحايا جميعهم بسبب الغاز السام والاختناق.