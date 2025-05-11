شاهد: كاميرات توثق لحظة اصطدام مميت لحافلتي “متروبوس” في إسطنبول

شهدت منطقة بيليك دوزو بمدينة إسطنبول التركية حادث تصادم مروعا بين حافلتَي “متروبوس”، أسفر عن وفاة امرأة وإصابة 57 شخصا بجروح متفاوتة.

ووقع الحادث، أمس السبت، في محطة “صناعة حراميديري” عندما اصطدمت حافلة بأخرى كانت متوقفة لنقل الركاب.

ووثقت كاميرات المراقبة داخل الحافلة، التي كانت تسير خلف الحافلة المتوقفة، اللحظات الأولى للتصادم.

وتُظهر المشاهد ارتطام الحافلة بالحافلة الأخرى، مما أدى إلى سقوط الركاب بشكل مفاجئ نتيجة قوة الصدمة.

وفقا لما ورد، توفيت في الحادث امرأة تدعى “إبرو هيبر” (37 عاما)، ونُقل المصابون وعددهم 57 شخصا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وفتحت السلطات التركية تحقيقا موسعا في الحادث لمعرفة سبب وقوعه. وتُعَد حافلات “متروبوس” وسيلة نقل رئيسية في إسطنبول.