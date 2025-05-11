شاهد: كاميرات توثق لحظة اصطدام مميت لحافلتي مترو بوس في إسطنبول

شهدت منطقة بيليك دوزو بمدينة إسطنبول التركية حادث تصادم مروّع بين حافلتين من حافلات “المترو بوس”، أسفر عن وفاة سيدة وإصابة 57 شخصا بجروح متفاوتة.

ووقع الحادث، أمس السبت، في محطة “صناعة حراميديري” عندما اصطدمت إحدى الحافلات بأخرى كانت متوقفة لنقل الركاب.

ووثقت كاميرات المراقبة داخل الحافلة التي كانت تسير خلف الحافلة المتوقفة، اللحظات الأولى للتصادم.

وتُظهر المشاهد ارتطام الحافلة بالحافلة الأخرى، ما أدى إلى سقوط الركاب بشكل مفاجئ نتيجة قوة الصدمة.

وفقا لما ورد، توفيت في الحادث امرأة تدعى “إبرو هيبر” تبلغ من العمر 37 عاما، فيما نُقل المصابون وعددهم 57 شخصا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وفتحت السلطات التركية تحقيقا موسعا في الحادث للوقوف على أسباب وقوعه. وتعد حافلات المترو بوس وسيلة نقل رئيسية في إسطنبول.