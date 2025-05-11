ميزة جديدة من غوغل توفر المال والجهد.. تعرف عليها

في خطوة ينتظرها المطورون منذ فترة، أعلنت شركة غوغل عن إطلاق ميزة جديدة ضمن نظام الذكاء الاصطناعي “جيميني” تحمل اسم “التخزين المؤقت الضمني”، والتي تَعِد بتوفير حتى 75% من تكلفة الاستخدام المرتبطة بـ”السياق المتكرر” في واجهات برمجة التطبيقات.

الميزة الجديدة — التي تدعم نماذج Gemini 1.5 Pro وGemini 1.5 Flash — تعمل بشكل تلقائي بالكامل، دون حاجة لتدخل يدوي من المطورين، وتقوم بإعادة استخدام البيانات المتكررة التي تُطلب بشكل متواصل من النماذج، مما يقلل العبء على البنية التحتية ويخفض التكاليف بشكل كبير، وفقا للشركة.

وكانت غوغل قد استخدمت في السابق أسلوب التخزين المؤقت الصريح، والذي تطلّب من المطورين تحديد الطلبات المتكررة يدويًا، وهو ما أثار شكاوى واسعة بسبب الجهد المطلوب والتكاليف غير المتوقعة، خصوصًا مع إصدار Gemini 1.5 Pro.

واضطرت غوغل مؤخرًا إلى الاعتذار بعد موجة من الانتقادات وتعهدت بإجراء تحسينات فورية.

أهم التحسينات العملية

الميزة الجديدة تأتي استجابة مباشرة لتلك الشكاوى، وتُعتبر تطورًا مهمًا في تحسين تجربة المطورين وخفض التكلفة التشغيلية، خصوصًا مع التوسع العالمي في استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي في التطبيقات والخدمات اليومية.

وبحسب موقع “تك كرانش”، فإن هذه الميزة قد تكون من أهم التحسينات العملية في جيميني حتى الآن، لما توفره من كفاءة وسلاسة في الأداء وراحة للمطورين الذين يسعون لاستخدام الذكاء الاصطناعي بفعالية دون إنفاق مفرط.