ديناصورات في جامعة يابانية

في خطوة تبدو وكأنها قادمة من فيلم مغامرات، افتتحت في اليابان أول كلية جامعية من نوعها مخصصة لدراسة علوم الديناصورات.

وتتبع الكلية الجديدة جامعة فوكوي، التي تقع في مقاطعة معروفة تاريخيا بأنها “جنة الحفريات”.

واستقبلت الكلية أول دفعة من طلابها الشهر الماضي، وتتكون الدفعة من 34 طالبا يبدو أنهم لا يمانعون في أن تتسخ ملابسهم قليلا بالتراب، مقابل أن يحظوا بفرصة التنقيب عن الديناصورات.

البرنامج الدراسي، الممتد أربعة أعوام، لا يقتصر على قراءة الكتب أو الجلوس في المختبرات، بل يتيح للطلاب الخروج إلى الجبال المجاورة حيث تم العثور سابقا على حفريات.

وسيتعلم الطلاب استخدام تقنيات متقدمة مثل التصوير المقطعي المحوسب، والنمذجة الثلاثية الأبعاد، وحتى إنشاء نسخ طبق الأصل من العظام المتحجرة، أي أنهم سيجمعون بين الماضي السحيق وأحدث تقنيات الحاضر!

ويُدرّس في الكلية خمسة من كبار علماء الديناصورات في العالم، مما يجعل التجربة فريدة من نوعها علميا… ومثيرة لكل من حلم يوما بأن يصبح “صائد ديناصورات” محترفا!

فهل تبدأ صيحة جديدة في عالم التخصصات الجامعية؟ ربما قريبا نرى كليات للحيوانات المنقرضة الأخرى!