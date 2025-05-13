علاج ثوري يُجمّد الورم السرطاني ويذيب المخاوف

في تطوّر طبي مذهل قد يغير قواعد اللعبة في علاج الأورام، ابتكر علماء روس من جامعة سيتشينوف الطبية طريقة جديدة وغير مؤلمة لعلاج السرطان باستخدام درجات حرارة تحت الصفر!

الطريقة المبتكرة تعتمد على تجميد الخلايا السرطانية حتى الموت، حيث يتم تبريد أنسجة الورم إلى نحو -40 درجة مئوية باستخدام تكنولوجيا متطورة.

والأروع؟ العملية تتم بدون جراحة كبيرة وتحت تخدير موضعي فقط، ما يجعلها مثالية للمرضى الذين يعانون من مشاكل صحية أخرى أو لا يمكنهم الخضوع لعمليات جراحية معقدة.

وقد نُفّذت هذه التقنية مؤخراً على مريض يبلغ من العمر 69 عاماً بنجاح، ليكون شاهداً على فعالية هذا الابتكار البارد. فبدلاً من الإقامة الطويلة بالمستشفى، عاد المريض إلى منزله بعد ساعات قليلة فقط!

ويقول الباحث ستانيسلاف علي، قائد الفريق الطبي بمعهد جراحة المسالك البولية والصحة الإنجابية “كنا نعتمد سابقاً على الموجات فوق الصوتية، أما الآن فقد انتقلنا إلى التصوير المقطعي الذي يسمح لنا بإدخال إبر التبريد بدقة شديدة، ورؤية الورم والكرة الثلجية التي تتكوّن حوله لحظة بلحظة”.

المميز في هذه الطريقة أنها لا تتطلب توافق فصيلة الدم، وتُعتبر منقذة للحياة للعديد من المرضى الذين لم يكن لديهم سابقًا أمل في العلاج.

هذه ليست مجرد “عملية تبريد”… إنها ثورة في عالم مكافحة السرطان!