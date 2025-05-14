إحرام الكعبة.. رفع الكسوة استعدادا لموسم الحج 1446هـ (شاهد)

بدأت المملكة العربية السعودية، ممثلة في الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار 3 أمتار، ضمن استعداداتها المكثفة لاستقبال ضيوف الرحمن لموسم الحج 1446هـ.

ووفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية “واس”، تمت العملية باحترافية عالية، حيث شاركت فرق فنية متخصصة في تنفيذ الخطوات التي شملت: فك الأجزاء السفلية، وفصل الأركان، ورفع الكسوة وتثبيتها، إضافة إلى إعادة القناديل إلى مواقعها الأصلية.

إجراء سنوي

يُعد هذا الإجراء تقليدا سنويا يحمل اسم “إحرام الكعبة”، ويهدف إلى حماية كسوة الكعبة من التلامس المباشر أو التمزق نتيجة الازدحام الشديد للطائفين، إذ تُغطَّى الأجزاء المرفوعة بقماش قطني أبيض بعرض مترين من جهات الكعبة الأربع.

وتحرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية وفق أعلى معايير السلامة والاحترام لحرمة المكان، استعدادًا لوصول الملايين من الحجاج من مختلف بقاع الأرض.

بدأت أعمال رفع #كسوة_الكعبة_المشرفة استعدادًا لموسم حج 1446هـ، برفع الكسوة لمسافة 3 أمتار وتغطية الجزء المرفوع بقماش قطني أبيض.#المسجد_الحرام pic.twitter.com/DaioJzfUsp — الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين (@AlharamainSA) May 13, 2025

دلالات تاريخية

يعود تقليد رفع الكسوة إلى عهد النبي ﷺ، حين كانت تُرفع للإعلان عن دخول موسم الحج، قبل انتشار وسائل الإعلام.

ولا يزال هذا الرمز يُستخدم حتى اليوم في إشارة روحانية ببدء شعائر الركن الخامس من الإسلام.

وتُنفذ العملية من قِبل خبراء مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة، الذي يضم أكثر من 200 عامل، ويُنتج سنويا الكسوة الخارجية والداخلية للكعبة والحجرة النبوية الشريفة.

تتضمن العملية فك الأجزاء السفلية، فصل الأركان، رفع الكسوة وتثبيتها على ارتفاع 3 أمتار، ثم تثبيت القماش الأبيض وإعادة القناديل إلى أماكنها.#كسوة_الكعبة_المشرفة#المسجد_الحرام pic.twitter.com/U72ZagzWH3 — الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين (@AlharamainSA) May 13, 2025

الذهب والحرير في كسوة الكعبة

تزن كسوة الكعبة المشرفة نحو 850 كغم، وتُطرز باستخدام 120 كغم من الذهب، و100 كغم من الفضة المطلية، و760 كغم من الحرير الطبيعي.

وتتكون الكسوة من 47 قطعة قماش بعرض 98 سم وارتفاع 14 مترًا، مزينة بـ54 قطعة مذهبة.

وتتجاوز تكلفة إنتاجها السنوية 20 مليون ريال سعودي، وتُسلم رسميا في احتفال خاص إلى كبير سدنة بيت الله الحرام في منتصف ذي القعدة من كل عام، ليتم تركيبها على الكعبة في يوم عرفة.

وتمر الكسوة بعدة مراحل متقنة في دار كسوة الكعبة بمكة المكرمة تشمل: