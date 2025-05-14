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زلزال مصر.. هزة أرضية تفاجئ سكان القاهرة والساحل وبيان عاجل من الهلال الأحمر

The Mosque of Mohamed Ali and the Cairo Citadel are partially obscured by dust during a sandstorm over Cairo on May 13, 2025. (Photo by Khaled DESOUKI / AFP)
لم تسفر الهزة الأرضية عن أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات (الفرنسية)
14/5/2025-|آخر تحديث: 11:18 AM (توقيت مكة)

سجّل المعهد القومي للبحوث الفلكية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وقوع زلزال قوي شرق جزيرة كريت في البحر المتوسط، بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر، وشعر به سكان عدد من الدول المحيطة بينها مصر وفلسطين.

وأوضح المعهد أن الزلزال وقع في تمام الساعة 1:51 صباحا بتوقيت القاهرة، على عمق 76 كيلومترا، وتحديدا عند خط عرض 35.12 شمالا وخط طول 27 شرقا.

هزة أرضية مفاجئة

وأكد رئيس المعهد الدكتور طه رابح، أن الهزة الأرضية لم تسفر عن أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، رغم شعور عدد من المواطنين بها في مناطق مختلفة من القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والصعيد.

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو الشرقاوي، أستاذ الزلازل بالمعهد، أن الزلزال استمر نحو 5 إلى 6 ثوانٍ، ووقع في منطقة الجزر اليونانية، وهي منطقة نشطة جيولوجيا نظرا لتداخل الأنظمة التكتونية المعقدة فيها.

وأشار إلى أن القارة الإفريقية تتحرك شمالا نحو أوروبا، مما يؤدي إلى احتكاك وانغماس صفائح تكتونية يسببان نشاطا زلزاليا متكررا.

وأكد الشرقاوي خلال مداخلة تلفزيونية، أن مصر تمتلك شبكة رصد زلزالي متطورة تغطي أنحاء الجمهورية، وتوفر بيانات دقيقة حول أي نشاط زلزالي في المنطقة.

بيان عاجل من الهلال الأحمر المصري

بدوره، أصدر الهلال الأحمر المصري، بيانا عاجلا، بعد ساعتين من وقوع الزلزال، وقال “بخصوص رصد زلزال بقوة 6.4 درجات في البحر المتوسط وتأثيره على المناطق الساحلية، نتابع تأثيرات الهزة الأرضية في منطقة البحر الأبيض المتوسط أمام السواحل المصرية في الساعة 1:51 صباحًا والتي شعر بها سكان القاهرة وبعض المحافظات الساحلية”.

وتابع “تم اتخاذ الإجراءات التالية فورًا: تفعيل خطة الطوارئ بالمدن الساحلية”، وأصدر تعليمات عاجلة للمواطنين، من بينها تجنب الاقتراب من المباني القديمة أو التي تظهر عليها تشققات. وأفاد بعدم ورود بلاغات عن أضرار بشرية أو فى الممتلكات حتى الآن.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر تفاعلا واسعا بعد الزلزال، وعبّر العديد من المواطنين عن شعورهم بالهزة الأرضية، حيث كتب أحدهم “هو فيه زلزال حصل دلوقتي في القاهرة ولا أنا متهيأ لي إن السرير بيتهز؟”.

المصدر : مواقع التواصل + وسائل إعلام مصرية

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