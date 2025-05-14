في 3 دقائق.. بيع ماسة زرقاء نادرة بقيمة تخطت التوقعات

في مزاد أقيم بمدينة جنيف، خُطفت الأنظار نحو ماسة زرقاء نادرة تحمل اسم “جوهرة البحر المتوسط الزرقاء”، التي بيعت مقابل 21.5 مليون دولار، وفق ما أعلنت، الثلاثاء، دار “سوذبيز” للمزادات.

الماسة البراقة التي تزن 10.03 قراريط أبهرت الحضور وأثارت “اهتماما هائلا”، بحسب بيان صادر عن الدار، رغم أن المزاد نفسه لم يكن مثيرا كما كان متوقعا، على حد وصف توبياس كورميند، مدير شركة “77 دايموندز”، التي تُعد الأكبر في أوروبا لبيع المجوهرات عبر الإنترنت.

وكان المزاد قد انطلق بمبلغ 9 ملايين فرنك سويسري (نحو 10.5 ملايين دولار) واستمر لنحو 3 دقائق فقط، قبل أن تفوز به جامعة تحف أمريكية خاصة فضّلت الاحتفاظ بهويتها طي الكتمان.

الماسة، التي قُدّرت قيمتها بنحو 20 مليون دولار، تجاوزت التوقعات السعرية رغم ما أشار إليه خبراء من أن حالة عدم اليقين العالمي، بما في ذلك التوترات التجارية بين واشنطن وبيجين، ربما أثّرت في حماسة المزايدين.

واعتبر كويغ برونينغ، رئيس قسم المجوهرات في “سوذبيز”، أن الماسة الزرقاء كانت “بلا شك نجم هذا الموسم”، مشيرا إلى أنها “من أفضل الماسات الزرقاء التي بعناها على الإطلاق”.

يُذكر أن الماسة اكتُشفت حديثا في منجم كولينان الشهير في جنوب إفريقيا، وظهرت لأول مرة للجمهور في أبوظبي خلال شهر إبريل/ نيسان الماضي، حيث وصفها برونينغ بأنها “تتربع على قمة هرم الندرة”، وهو ما تؤكده دار المزادات التي أشارت إلى أن “العثور على الماس الأزرق حدث نادر للغاية”.