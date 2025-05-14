أطعمة ومشروبات تزيد خطر الإصابة بالشلل الرعاش.. هل تأكلها يوميا؟

كشفت دراسة علمية أُجريت في الصين أن الإفراط في تناول الأغذية الفائقة المعالجة يزيد خطر الإصابة بالأعراض المبكرة للشلل الرعاش (باركنسون).

ويؤكد الباحثون من جامعة فودان الصينية أن الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من الأغذية الفائقة المعالجة مثل النقانق وحبوب الإفطار والمشروبات الغازية المحلاة تتزايد لديهم احتمالات الإصابة المبكرة بالأعراض الأولية لمرض الشلل الرعاش.

وشملت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية (Neurology) المتخصصة في طب الأعصاب نحو 43 ألف شخص بالغ مع متابعة حالتهم الصحية على مدار 26 عاما، وكانت تُجرى لهم اختبارات صحية مستمرة مع ملء استبيانات بشأن حالاتهم الصحية وعاداتهم الغذائية مرة كل عامين إلى 4 أعوام.

وفي إطار الدراسة، بحث العلماء عن أي أعراض أولية تخص مرض الشلل الرعاش لدى أولئك الذين يفرطون في تناول الأغذية الفائقة المعالجة، ومن بين هذه الأعراض اضطرابات النوم وميول اكتئابية وأوجاع بالجسم واضطراب الرؤية وضعف القدرة على الشم والنوم الزائد في ساعات النهار.

وأكد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون 11 صنفا من الأغذية أو المشروبات الفائقة المعالجة على مدار اليوم، تتزايد لديهم بواقع مرتين ونصف احتمالات الإصابة بثلاثة أعراض أو أكثر للشلل الرعاش، مقارنة بالأشخاص الذين يستهلكون أقل من 3 أصناف من الأغذية الفائقة المعالجة يوميا.

وأكد الباحثون أن هذه الدراسة تسلط الضوء على العلاقة الارتباطية بين هذه الأغذية وخطر الإصابة بالأعراض المبكرة للشلل الرعاش.

وأشار رئيس فريق الدراسة، في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني “هيلث داي” المتخصص في الأبحاث الطبية، إلى أنه في حين يتعين إجراء مزيد من الأبحاث بشأن هذه العلاقة، من الأفضل الحرص على تقليل تناول الأغذية الفائقة المعالجة، والاهتمام بتناول الأغذية الصحية المفيدة من أجل الحفاظ على سلامة الجسم والمخ.