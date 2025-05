تجار ماشية مسلمون يتعرضون لاعتداءات من قبل “حراس الأبقار” في الهند

أفادت تقارير للشرطة وقيادات مسلمة في الهند بتعرض 4 من تجار الماشية المسلمين لهجوم عنيف من قبل حشد من الجماعات المعروفة باسم “حراس الأبقار”، وهي مجموعات متشددة من معتنقي أيديولوجية هندوتفا اليمينية، أثناء قيام التجار بنقل عدد من الجاموس في مدينة حيدر أباد بولاية تيلانغانا جنوبي الهند.

وبحسب تقرير الشرطة فقد وقع الهجوم في الساعات الأولى من صباح يوم السبت 10 مايو/أيار الجاري، حيث قام متطرفون هندوس باعتراض طريق هؤلاء التجار والاعتداء عليهم بأسلحة حادة أثناء عودة التجار من السوق المحلي بعد شراء الجواميس من بلدة ميديبالي.

وقال الضحايا إنهم أصيبوا في أماكن متفرقة من أجسادهم نتيجة الاعتداء عليهم من قبل حشد قوامه نحو 100 شخص.

Attack on animals transporter by fake gaurakhshak at Medipally police station limits request to @RachakondaCop Sir immediately take action against culprits and send behind the bars and maintain law and order in future @TelanganaDGP @revanth_anumula @asadowaisi pic.twitter.com/4AarwEQ92s

— MOHAMMED YOUNUS QURESHI (@mohdyou14316414) May 10, 2025