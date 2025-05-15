في وضح النهار.. محاولة عنيفة لخطف امرأة في أحد شوارع باريس (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا يوثق محاولة لاختطاف امرأة في أحد شوارع العاصمة الفرنسية باريس خلال النهار.

ويظهر المقطع 3 أشخاص يرتدون أقنعة يحاولون خطف السيدة وسحبها إلى داخل شاحنة كانت متوقفة، لكنهم قوبلوا بمقاومة شديدة من السيدة وزوجها وسط الصراخ طلبا للمساعدة.

وتدخل شخص يحمل مطفأة حريق في محاولة لمساعدة السيدة وزوجها، مما دفع الجناة إلى الفرار.

وقالت وكالة “رويترز” إن السيدة هي ابنة مدير تنفيذي لمنصة خاصة بتداول العملات المشفرة، مضيفة أن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث.

وقال الشخص الذي تدخل لإنقاذ السيدة إن اسمه نبيل ويملك متجرا للدراجات في الشارع الذي وقع به الحادث.

وذكر أنه يعرف السيدة وزوجها لأنهما من سكان الحي، مشيدا بالزوج الذي تلقى عددا كبيرا من الضربات على رأسه وظل متشبثا لحماية زوجته.