صدمة في المكسيك بعد مقتل مؤثرة خلال بث مباشر على “تيك توك”

قتلت مؤثرة مكسيكية شابة، في غربي البلاد، إثر إطلاق الرصاص عليها بينما كانت تقوم ببث مباشر عبر تطبيق “تيك توك”.

وحسب مقطع “فيديو” متداول للحظات الأخيرة، كانت فاليريا ماركيز (23 عاما)، تجلس في صالون تجميل وهي تمسك بلعبة، ويمكن سماع صوت يسألها “هل أنت فيل (فاليري)؟”، لتجيب “نعم”، قبل أن تكتم صوت البث المباشر وتقع فاليريا.

وبعد لحظات، التقط شخص هاتفها فيما يبدو وظهر وجهه لفترة وجيزة في البث المباشر قبل أن يوقفه.

وفي وقت سابق على البث المباشر قالت فاليريا إن شخصا ما جاء إلى صالون التجميل حين لم تكن موجودة ومعه “هدية غالية” لها، وأضافت وقد بدا عليها القلق، إنها لا تعتزم انتظار الشخص حتى يعود.

وكان لدى فاليريا نحو 200 ألف متابع على تطبيقي (إنستغرام) و(تيك توك)، وكانت مقاطع “الفيديو” التي تنشرها تتناول التجميل وأسلوب الحياة، وحظي بعضها بنحو 800 ألف مشاهدة.

وقالت النيابة العامة في بيان إنها “كانت في صالون التجميل الخاص بها عندما دخل رجل وأطلق الرصاص عليها عدة مرات من سلاح ناري، مما أدى إلى مقتلها”.

وأضافت النيابة أن الشرطة وصلت إلى مكان الحادث بعد تلقي مكالمة على خط الطوارئ، وأكدت وفاة الشابة.

وتعد معدلات العنف ضد المرأة في المكسيك مرتفعة، إذ تتعرّض 70% من النساء فوق سن 15 عاما لشكل من أشكال الاعتداء مرة واحدة على الأقل في حياتهن، بحسب الأمم المتحدة.

وبحسب أحدث بيانات صادرة عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، تحتل المكسيك وباراغواي وأوروغواي وبوليفيا المرتبة الرابعة من حيث أعلى معدلات قتل للإناث في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، حيث بلغت 1.3 جريمة قتل للإناث لكل 100 ألف امرأة في عام 2023.