غوغل تجعل من هاتفك مرافقا ذكيا يرى ويسمع ويشرح

في خطوة لافتة وذكية، كشفت شركة غوغل عن مجموعة تحديثات مذهلة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ستجعل استخدام الهواتف ومتصفح كروم أسهل وأكثر متعة، خاصة للمستخدمين من ذوي الإعاقات البصرية، وأيضا لأي شخص يريد أن يعرف “كل شيء عن أي شيء” بمجرد لمسة!

من أبرز المفاجآت، تحسين ميزة TalkBack، التي لم تعد تكتفي بقراءة النصوص، بل أصبحت قادرة على وصف الصور بدقة، بل ويمكن للمستخدم أن يطرح عليها أسئلة مباشرة مثل “ما لون هذه السترة؟” أو “هل عليها خصم؟”، لتحصل على إجابة فورية!

والأروع أن الميزة تستخدم تقنيات Gemini AI الذكية لتوفير أوصاف للصور حتى دون وجود نص بديل.

ولعشاق الترجمة اللحظية، حسَّنت غوغل ميزة “تعليقات معبّرة”، التي لا تكتفي الآن بترجمة الكلمات، بل تميّز أيضا الأصوات مثل “الصفير”، وتعرضها بتسميات توضيحية لحظية تساعد المستخدم على “سماع” كل شيء بعينيه!

أما متصفح كروم فقد حصل بدوره على لمسة سحرية، إذ يمكن الآن قراءة ملفات “بي دي إف” الممسوحة ضوئيا بفضل تقنية “أو سي آر”، بحيث تستطيع تحديد النصوص ونسخها وحتى جعل قارئ الشاشة يتلوها لك.

ولمن يحب رؤية الأشياء بحجم أكبر (دون أن تصبح الصفحة فوضى)، طورت غوغل أداة تقريب الصفحة في أندرويد، لتكبير النصوص بشكل ذكي يحافظ على تنسيق الصفحات، مع إمكانية تخصيص مستوى التكبير حسب الموقع أو الصفحة.