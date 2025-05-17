بط يتحول إلى اللون الأزرق في ولاية ساو باولو البرازيلية (فيديو)

شهدت مدينة جندياي في ولاية ساو باولو البرازيلية حادثا بيئيا غير مألوف بعد انقلاب شاحنة محملة بمادة كيميائية، ما أدى إلى تسربها إلى بحيرة حديقة التوليباس النباتية.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، اصطدمت الشاحنة بعمود إنارة ما أدى إلى تحطم إحدى الحاويات التي كانت تحمل نحو 2000 لتر من الصبغة، وتسربت إلى قناة مائية تصب في البحيرة.

وتسببت الصبغة الزرقاء، والمخصصة لمزارع الجمبري وتُستخدم لعلاج الفطريات والطفيليات وتُعد غير سامة، في تلون ريش البط والإوز بلون أزرق لافت، بينما نفقت أعداد من الأسماك وظهرت طافية على سطح المياه.

تحقيقات رسمية

وأعلن مكتب النائب العام البرازيلي فتح تحقيق رسمي لتحديد المسؤولين عن التلوث، كما طلبت النيابة تقارير فنية من الجهات البيئية لتقييم حجم الضرر والتأكد من تأثير المادة في الحياة البرية والمياه.

وتم إرسال فرق بيئية متخصصة إلى موقع الحادث، حيث جرى انتشال العديد من الطيور والحيوانات المتأثرة، وإنقاذها.

وأكدت إدارة البيئة أن جودة المياه تخضع الآن لاختبارات صارمة.

وعلى الرغم من أن الصبغة تُصنف على أنها غير سامة، إلا أن مشاهد تلون الطيور ونفوق الأسماك أثارت استياء السكان، الذين طالبوا بتشديد الرقابة على نقل المواد الكيميائية، واتخاذ تدابير لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.