شاهد: تفاعل الزعماء الأوروبيين مع صور بالذكاء الاصطناعي تظهرهم أطفالا في قمة ألبانيا

في مشهد غير تقليدي تصدر قمة المجتمع السياسي الأوروبي في تيرانا، استُقبل أكثر من 40 زعيما أوروبيا بفيلم قصير يعرض نسخا مولدة بالذكاء الاصطناعي لهم كأطفال يرحبون بالحضور بلغاتهم الأصلية.

وأثار المقطع، الذي ظهر خلال افتتاح القمة، ردود فعل متباينة، إذ بدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تضحك بحرارة، فيما اكتفت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن بابتسامة مذهولة.

أما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فحافظ على جديته خلال العرض، قبل أن يبتسم ابتسامة خاطفة عند ظهور نسخته الطفل ذات الشارب.

وأعربت ميلوني في كلمتها عقب الفيلم عن شكرها لرئيس الوزراء الألباني إيدي راما على المبادرة قائلة: “أشكركم على جعلي أشعر بأنني صغيرة مجددا”.

ويشتهر راما، الذي أعيد انتخابه مؤخرا، بروحه المرحة وابتكاراته غير المألوفة، إذ كان سابقا رساما عاش في فرنسا، واستقبل القادة مرتديا حذاء رياضيا، وركع أمام ميلوني لحظة وصولها في مشهد لافت.

Albanian PM Rama greets EU leaders with AI twist — a video showing them as kids saying “Welcome to Albania” in their languages. 🇦🇱🤝🇪🇺 #EPC #AI #TiranaSummit #UrsulavonderLeyen #RTErdogan #Macron #Orban #Merz

