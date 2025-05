شاهد: استقبال خاص من رئيس وزراء ألبانيا لنظيرته الإيطالية

في مشهد أثار اهتمام الإعلام خلال قمة القادة الأوروبيين في العاصمة الألبانية تيرانا، ركع رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما تحت المطر أمام نظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني، على السجادة الحمراء خلال استقبال زعماء أوروبا، الجمعة.

وابتسمت ميلوني أمام تصرف راما المفاجئ وتوجهت إليه قائلة: “إيدي، لا”، قبل أن تمازح الصحفيين قائلة بالإنجليزية: “إنه يفعل هذا ليكون بنفس طولي”، في إشارة إلى فارق الطول الكبير بينهما، إذ يبلغ طول راما مترين تقريبا، فيما تُعد ميلوني من أقصر زعماء أوروبا قامة.

ITALY – Albanian PM kneels for Italian PM Meloni.

Edi Rama dropped his umbrella and knelt on one knee. Because she is a true leader.

And yesterday Rama put Starmer in a box.

Remember that 🔥 pic.twitter.com/QTlvD3z67m

