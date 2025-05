عواصف مدمرة تضرب أمريكا و16 قتيلا في كنتاكي وميزوري (فيديو)

لقي ما لا يقل عن 16 شخصا حتفهم جراء عواصف شديدة اجتاحت ولايتي ميزوري وكنتاكي، بينهم 9 في كنتاكي فقط، فيما تستمر عمليات الإنقاذ والبحث عن ناجين وسط الأنقاض.

وشهدت مدينة سانت لويس دمارا هائلا شمل تدمير أكثر من 5 آلاف مبنى وسقوط أعمدة كهرباء، في حين سجلت إصابات جماعية في لوريل بولاية كنتاكي، وفق تصريحات رسمية من الشرطة المحلية.

Whoahh, more video of the tornado that hit near St. Louis, Missouri earlier.. pic.twitter.com/l4nh2z03Jp

وفرضت السلطات حظر تجوال، السبت، في المناطق الأكثر تضررا للحد من النهب وتأمين المدنيين.

وتم نشر 500 عنصر من فرق الإنقاذ والإطفاء في سانت لويس، بينهم 17 فريق بحث وإنقاذ متخصص.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن ما لا يقل عن 6 أعاصير ضربت ولايتي ميزوري وإلينوي، إضافة إلى عواصف رعدية امتدت إلى وادي أوهايو وسواحل نيوجيرسي.

ومع استمرار العواصف وتحذيرات الأرصاد من أمطار غزيرة وسيول، تتوقع السلطات ارتفاع عدد الضحايا.

وقد تم نقل أكثر من 35 مصابا إلى مستشفيات سانت لويس، من بينهم حالات حرجة، بينما تواصل الفرق الميدانية إزالة الحطام وتقديم الدعم الطبي والنفسي للمتضررين.

NEW VIDEO:

London, KY as the sun rises this morning – just a wasteland of rubble after a tornado roared through the Southeastern Kentucky community.#KYwx pic.twitter.com/7yz4OgfImQ

— WeatherNation (@WeatherNation) May 17, 2025