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عواصف مدمرة تضرب أمريكا و16 قتيلا في كنتاكي وميزوري (فيديو)

في سانت لويس بولاية ميزوري، دمر الإعصار أكثر من 5000 مبنى
مدة الفيديو 02 دقيقة 51 ثانية 02:51
17/5/2025-|آخر تحديث: 05:09 PM (توقيت مكة)

لقي ما لا يقل عن 16 شخصا حتفهم جراء عواصف شديدة اجتاحت ولايتي ميزوري وكنتاكي، بينهم 9 في كنتاكي فقط، فيما تستمر عمليات الإنقاذ والبحث عن ناجين وسط الأنقاض.

وشهدت مدينة سانت لويس دمارا هائلا شمل تدمير أكثر من 5 آلاف مبنى وسقوط أعمدة كهرباء، في حين سجلت إصابات جماعية في لوريل بولاية كنتاكي، وفق تصريحات رسمية من الشرطة المحلية.

حظر تجوال

وفرضت السلطات حظر تجوال، السبت، في المناطق الأكثر تضررا للحد من النهب وتأمين المدنيين.

وتم نشر 500 عنصر من فرق الإنقاذ والإطفاء في سانت لويس، بينهم 17 فريق بحث وإنقاذ متخصص.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن ما لا يقل عن 6 أعاصير ضربت ولايتي ميزوري وإلينوي، إضافة إلى عواصف رعدية امتدت إلى وادي أوهايو وسواحل نيوجيرسي.

ومع استمرار العواصف وتحذيرات الأرصاد من أمطار غزيرة وسيول، تتوقع السلطات ارتفاع عدد الضحايا.

وقد تم نقل أكثر من 35 مصابا إلى مستشفيات سانت لويس، من بينهم حالات حرجة، بينما تواصل الفرق الميدانية إزالة الحطام وتقديم الدعم الطبي والنفسي للمتضررين.

وتشير البيانات الرسمية من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) إلى أن الولايات المتحدة تشهد في المتوسط نحو 1200 إعصار سنويا، ويؤدي ذلك إلى وفاة ما بين 70 إلى 100 شخص سنويا، فيما يتسبب في أضرار بمليارات الدولارات، خصوصا في ولايات الجنوب والسهول الكبرى.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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