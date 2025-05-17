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هل ستحل الروبوتات محل البشر؟ مسؤول صيني يجيب

A humanoid robot Galbot G1 takes a medicine box off a shelf simulating a pharmacy as a demonstration at the robotics exhibition centre Robot World, during an organised media tour to Beijing Robotics Industrial Park, in Beijing Economic-Technological Development Area, also known as Beijing E-Town, in China May 16, 2025. REUTERS/Tingshu Wang
روبوت "جالبوت G1" الشبيه بالبشر يلتقط علبة أدوية من رف في محاكاة لصيدلية، وذلك خلال عرض تجريبي في مركز المعارض "عالم الروبوتات" في الصين (رويترز)
17/5/2025

أكد مسؤول بارز في قطاع التكنولوجيا الصيني أن الروبوتات الشبيهة بالبشر لن تهدد وظائف الإنسان ولن تتسبب في بطالة جماعية، رغم النمو المتسارع الذي يشهده هذا القطاع واستثمارات الدولة فيه.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها ليان ليان، نائب مدير منطقة بكين للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، التي تضم أحد أكبر مراكز التكنولوجيا بالصين، لوسائل الإعلام الأجنبية يوم الجمعة.

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وقال ليان: “لا نعتقد أن الروبوتات ستتسبب في فقدان الناس لوظائفهم، بل ستسهم في رفع الإنتاجية وتولي المهام التي يصعب أو لا يرغب البشر في القيام بها، مثل استكشاف الفضاء الواسع أو أعماق المحيطات غير القابلة للوصول البشري. بإمكان الآلات أن تدعمنا في هذه الميادين”.

Tiangong Ultra, a humanoid robot by Beijing Innovation Center of Humanoid Robotics Co, demonstrates running at the company, during an organised media tour of Beijing Robotics Industrial Park, in Beijing Economic-Technological Development Area, also known as Beijing E-Town, China May 16, 2025. REUTERS/Tingshu Wang
روبوت “تيانجونغ ألترا” يُظهر قدراته في الجري خلال جولة إعلامية منظمة داخل منتزه الصناعات الروبوتية في منطقة بكين الاقتصادية (رويترز)

وأضاف: “عندما يحل الليل ويحتاج الناس للراحة، تستطيع الآلات مواصلة العمل، مما يتيح الحصول على منتجات أفضل وأرخص وأسهل استخدامًا. ونرى أن هذا هو الاتجاه المستقبلي لتطورنا”.

وأشار ليان إلى أن تنظيم أول نصف ماراثون عالمي للروبوتات الشهر الماضي في بكين تم بقصد إظهار دور الروبوتات الداعم للبشر وليس كبديل لهم.

A UBTECH's humanoid robot Walker S picks up an object operated by a staff member, during a demonstration simulating a factory's assembly line, at the robotics exhibition centre Robot World, during an organised media tour to the Beijing Robotics Industrial Park, in Beijing Economic-Technological Development Area, also known as Beijing E-Town, in China May 16, 2025. REUTERS/Tingshu Wang
روبوت “وولكر S” الشبيه بالبشر يلتقط قطعة أثناء تشغيله من قبل أحد الموظفين- الصين (رويترز)

وقال: “في هذا السباق، يسلك البشر مسارهم الخاص لاختبار قدراتهم البدنية، بينما تمضي الروبوتات في مسار منفصل تتحدى فيه إمكاناتها دون أن تتجاوز مسار الإنسان نحو خط النهاية. هذا النموذج يجسد تصورنا لمستقبل العلاقة بين البشر والروبوتات”.

ومن مقر شركة “إكس هيومانويد” المدعومة من الدولة والمعروفة أيضًا باسم مركز بكين لتطوير الروبوتات الشبيهة بالبشر، أوضح ليان أن الروبوت الفائز “تيان جونج ألترا” حقق إنجازًا في أول نصف ماراثون للروبوتات.

A humanoid robot Tiangong by Beijing Innovation Center of Humanoid Robotics Co, moves an orange as a demonstration at its company, during an organised media tour to Beijing Robotics Industrial Park, in Beijing Economic-Technological Development Area, also known as Beijing E-Town, China May 16, 2025. REUTERS/Tingshu Wang
الروبوت الشبيه بالبشر “تيانجونغ” يستعرض قدرته على تحريك برتقالة خلال عرض تجريبي في مقر الشركة، في الصين (رويترز)

واستعرض أحد الموظفين قدرة الروبوت على التصحيح الذاتي، حيث واصل الروبوت التقاط قطعة من القمامة وتنفيذ المهمة حتى إتمامها رغم إزالتها مرارًا، ما يؤكد أن هذه المهارة ستعد ركيزة أساسية في تطوير الروبوتات الشبيهة بالبشر لتصبح أيدي عاملة منتجة في المستقبل.

A humanoid robot Tiangong by Beijing Innovation Center of Humanoid Robotics Co, runs as a demonstration at the company, during an organised media tour to Beijing Robotics Industrial Park, in Beijing Economic-Technological Development Area, also known as Beijing E-Town, China May 16, 2025. REUTERS/Tingshu Wang
الروبوت “تيانجونغ” التابع لمركز بكين للابتكار في تطوير الروبوتات الشبيهة بالبشر رويترز)
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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