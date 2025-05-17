هل ستحل الروبوتات محل البشر؟ مسؤول صيني يجيب

أكد مسؤول بارز في قطاع التكنولوجيا الصيني أن الروبوتات الشبيهة بالبشر لن تهدد وظائف الإنسان ولن تتسبب في بطالة جماعية، رغم النمو المتسارع الذي يشهده هذا القطاع واستثمارات الدولة فيه.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها ليان ليان، نائب مدير منطقة بكين للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، التي تضم أحد أكبر مراكز التكنولوجيا بالصين، لوسائل الإعلام الأجنبية يوم الجمعة.

وقال ليان: “لا نعتقد أن الروبوتات ستتسبب في فقدان الناس لوظائفهم، بل ستسهم في رفع الإنتاجية وتولي المهام التي يصعب أو لا يرغب البشر في القيام بها، مثل استكشاف الفضاء الواسع أو أعماق المحيطات غير القابلة للوصول البشري. بإمكان الآلات أن تدعمنا في هذه الميادين”.

وأضاف: “عندما يحل الليل ويحتاج الناس للراحة، تستطيع الآلات مواصلة العمل، مما يتيح الحصول على منتجات أفضل وأرخص وأسهل استخدامًا. ونرى أن هذا هو الاتجاه المستقبلي لتطورنا”.

وأشار ليان إلى أن تنظيم أول نصف ماراثون عالمي للروبوتات الشهر الماضي في بكين تم بقصد إظهار دور الروبوتات الداعم للبشر وليس كبديل لهم.

وقال: “في هذا السباق، يسلك البشر مسارهم الخاص لاختبار قدراتهم البدنية، بينما تمضي الروبوتات في مسار منفصل تتحدى فيه إمكاناتها دون أن تتجاوز مسار الإنسان نحو خط النهاية. هذا النموذج يجسد تصورنا لمستقبل العلاقة بين البشر والروبوتات”.

ومن مقر شركة “إكس هيومانويد” المدعومة من الدولة والمعروفة أيضًا باسم مركز بكين لتطوير الروبوتات الشبيهة بالبشر، أوضح ليان أن الروبوت الفائز “تيان جونج ألترا” حقق إنجازًا في أول نصف ماراثون للروبوتات.

واستعرض أحد الموظفين قدرة الروبوت على التصحيح الذاتي، حيث واصل الروبوت التقاط قطعة من القمامة وتنفيذ المهمة حتى إتمامها رغم إزالتها مرارًا، ما يؤكد أن هذه المهارة ستعد ركيزة أساسية في تطوير الروبوتات الشبيهة بالبشر لتصبح أيدي عاملة منتجة في المستقبل.