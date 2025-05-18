اختبار التربية الرياضية ينتهي في المستشفى.. والسبب مفاجئ

شهدت كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا شمالي مصر، موقفا دراميا تحول إلى مادة خصبة لوسائل التواصل، بعدما أُصيب عدد من الطالبات بحالات إغماء أثناء أدائهن لاختبار عملي تحت أشعة الشمس، أثناء ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة.

وتداول ناشطون مقاطع فيديو تُظهر سيارات الإسعاف وهي تدخل الحرم الجامعي مسرعة، وسط حالة من القلق والارتباك بين الطلاب والمُشرفين، إذ جرى نقل 48 طالبة ومدرس مساعد إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، وفقًا لبيان رسمي صادر عن جامعة طنطا.

وأكدت الجامعة أن جميع الحالات مستقرة، وأن معظمها غادر المستشفى في وقت لاحق، باستثناء 4 طالبات ما زلن تحت الرعاية الطبية، وهن بحالة جيدة.

وفي خطوة وقائية، أعلنت الجامعة إلغاء جميع الاختبارات العملية التي كانت مقررة في نفس اليوم، حفاظًا على سلامة الطلاب، في ظل موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد.

يُذكر أن الواقعة أثارت تعاطفًا واسعًا على مواقع التواصل، حيث طالب مغردون بإعادة النظر في توقيت وأسلوب إجراء الاختبارات العملية خلال فصل الصيف، وتمنى آخرون السلامة للطالبات.