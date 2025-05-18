مفاجأة رقمية.. رسالة من “تيك توك” بعد العاشرة مساءً

أعلنت شركة “تيك توك” (TikTok)، تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير، عن إطلاق خاصية جديدة للتأمل والاسترخاء تستهدف تحسين جودة النوم والحد من الاستخدام الليلي المفرط، خاصة بين فئة المراهقين.

بدأ اختبار الخاصية في وقت سابق من هذا العام مع مجموعة من المستخدمين اليافعين، قبل أن يتم تعميمها على كافة مستخدمي التطبيق عالميا.

تهدئة ذكية للمراهقين

بموجب التحديث الجديد، يتم تفعيل خاصية التأمل تلقائيا للمستخدمين دون سن 18 عاما.

إذا تم تصفح التطبيق بعد الساعة 10 مساء، يتوقف عرض الفيديوهات الجديدة ويبدأ عرض شاشة مهدئة بصريا تتضمن موسيقى خفيفة وتمارين تنفس منتظم.

في حال تجاهل المستخدم المراهق هذا التنبيه، تظهر له رسالة بملء الشاشة تشجعه على التوقف عن التصفح والخلود للنوم، مما يجعل التجربة رقمية أكثر مسؤولية.

TikTok Made You Addicted — Now It Wants to Help You Sleep https://t.co/DEpghWzEou #android #tech — Android Headlines (@Androidheadline) May 16, 2025

إعدادات مخصصة للبالغين

أما المستخدمون البالغون، فيمكنهم تفعيل هذه الخاصية يدويا من خلال إعدادات التطبيق، حيث يمكن تحديد ساعة معينة لبدء عرض محتوى التأمل كل ليلة عبر خيار “ساعات النوم”.

وضمن جهود تيك توك لتعزيز الصحة النفسية عالميا، أعلنت الشركة عن تبرع بقيمة 2.3 مليون دولار على شكل إعلانات ممولة موجهة لـ31 منظمة صحية نفسية في 19 دولة، وذلك من خلال صندوق التوعية بالصحة العقلية التابع لها.

تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية تيك توك للرد على الضغوط السياسية والبرلمانية المتصاعدة، حيث تواجه الشركة انتقادات حول تأثير الاستخدام الزائد للتطبيق على الصحة النفسية للمراهقين.

من خلال الخاصية الجديدة، تحاول تيك توك ترسيخ نفسها كشركة مسؤولة تسعى لتعزيز التوازن الرقمي وتشجيع الراحة النفسية لدى مستخدميها، في وقت يتزايد فيه الوعي العالمي بتأثير التكنولوجيا على النوم والصحة العقلية.