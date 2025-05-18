مفاجأة رقمية.. رسالة من “تيك توك” بعد العاشرة مساء

أعلنت شركة “تيك توك” (TikTok)، تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير، إطلاق خاصية جديدة للتأمل والاسترخاء تستهدف تحسين جودة النوم والحد من الاستخدام الليلي المفرط، خاصة بين فئة المراهقين.

بدأ اختبار الخاصية في وقت سابق من هذا العام مع مجموعة من المستخدمين اليافعين، قبل تعميمها على كل مستخدمي التطبيق عالميا.

تهدئة ذكية للمراهقين

وبموجب التحديث الجديد، تُفعل خاصية التأمل تلقائيا للمستخدمين دون سن 18 عاما.

وإذا جرى تصفح التطبيق بعد الساعة العاشرة مساء، يتوقف عرض الفيديوهات الجديدة، ويبدأ عرض شاشة مهدئة بصريا تتضمن موسيقى خفيفة وتمارين للتنفس المنتظم.

وفي حال تجاهل المستخدم المراهق هذا التنبيه، تظهر له رسالة بملء الشاشة تشجعه على التوقف عن التصفح والخلود إلى النوم، مما يجعل التجربة رقمية أكثر مسؤولية.

TikTok Made You Addicted — Now It Wants to Help You Sleep https://t.co/DEpghWzEou #android #tech — Android Headlines (@Androidheadline) May 16, 2025

إعدادات مخصصة للبالغين

أما المستخدمون البالغون، فيمكنهم تفعيل هذه الخاصية يدويا من خلال إعدادات التطبيق، وتحديد ساعة معيَّنة لبدء عرض محتوى التأمل كل ليلة عبر خيار “ساعات النوم”.

وضمن جهود “تيك توك” لتعزيز الصحة النفسية عالميا، أعلنت الشركة عن تبرع بقيمة مليونين و300 ألف دولار على شكل إعلانات مموَّلة موجَّهة إلى 31 منظمة للصحية النفسية في 19 دولة، وذلك من خلال صندوق التوعية بالصحة العقلية التابع لها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية “تيك توك” للرد على الضغوط السياسية والبرلمانية المتصاعدة، إذ تواجه الشركة انتقادات بشأن تأثير الاستخدام الزائد للتطبيق في الصحة النفسية للمراهقين.

ومن خلال الخاصية الجديدة، تحاول “تيك توك” ترسيخ نفسها شركة مسؤولة، تسعى لتعزيز التوازن الرقمي وتشجيع الراحة النفسية لدى مستخدميها، مع تزايد الوعي العالمي بتأثير التكنولوجيا في النوم والصحة العقلية.