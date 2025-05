مفاجأة رقمية.. رسالة من “تيك توك” بعد العاشرة مساء

أعلنت شركة “تيك توك” (TikTok)، تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير، إطلاق خاصية جديدة للتأمل والاسترخاء تستهدف تحسين جودة النوم والحد من الاستخدام الليلي المفرط، خاصة بين فئة المراهقين.

بدأ اختبار الخاصية في وقت سابق من هذا العام مع مجموعة من المستخدمين اليافعين، قبل تعميمها على كل مستخدمي التطبيق عالميا.

وبموجب التحديث الجديد، تُفعل خاصية التأمل تلقائيا للمستخدمين دون سن 18 عاما.

وإذا جرى تصفح التطبيق بعد الساعة العاشرة مساء، يتوقف عرض الفيديوهات الجديدة، ويبدأ عرض شاشة مهدئة بصريا تتضمن موسيقى خفيفة وتمارين للتنفس المنتظم.

وفي حال تجاهل المستخدم المراهق هذا التنبيه، تظهر له رسالة بملء الشاشة تشجعه على التوقف عن التصفح والخلود إلى النوم، مما يجعل التجربة رقمية أكثر مسؤولية.

