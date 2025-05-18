طبيب مصري مدفون في الملح ورسالة بجوار الجثة.. السلطات تكشف تفاصيل اللغز

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة عن واقعة إخفاء جثة طبيب متقاعد داخل شقته، بعدما احتفظت زوجته “العربية” بها لمدة شهر مستعينة بكميات كبيرة من الملح لتأخير تحللها، خشية افتضاح أمر إقامتها غير الشرعية.

وبحسب الصحافة المصرية، فقد ألقت الشرطة القبض على المرأة بعد نحو أربعة أشهر من اختبائها داخل مزرعة خيول.

وبدأت تفاصيل الواقعة مع تلقّي قسم الشرطة بلاغا من مالك العقار بشأن انبعاث رائحة غريبة من الشقة.

وأشار مالك العقار إلى أنه حاول مرارا طرق باب الشقة دون أن يتلقى أي استجابة، مما اضطره إلى الدخول، فوجد جثة الطبيب ملقاة على السرير ومغطاة بملاءة وكمية كبيرة من ملح الطعام في محاولة واضحة لتأخير تحللها، في حين لم تكن الزوجة موجودة في المكان.

رسالة بجوار الجثة

وعثرت القوة الأمنية على رسالة بخط يد الزوجة، أوضحت فيها أن الوفاة طبيعية، وأنها خشيت الإبلاغ بسبب عدم امتلاكها أوراق إقامة رسمية.

وكشفت التحريات أن المرأة أقامت مع الطبيب بزواج عرفي استمر 15 عاما بلا وثائق رسمية أو تصريح إقامة.

وأفاد الجيران بعدم ملاحظة أي خلافات بين الزوجين، مؤكدين اختفاء الطبيب وزوجته عن الأنظار لأسابيع قبل اكتشاف الجثة.

وأمرت نيابة مدينة 15 مايو بإخلاء سبيل المرأة بعد التحقق من عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأحالتها إلى وزارة الهجرة للنظر في وضعها القانوني المرتبط بالإقامة غير الشرعية، في حين تتواصل الإجراءات القانونية بشأن الواقعة.