الهند.. 17 قتيلا بينهم 8 أطفال إثر حريق مروع في حيدر أباد (فيديو)

لقي ما لا يقل عن 17 شخصا حتفهم بينهم 8 أطفال و5 نساء، صباح اليوم الأحد، إثر حريق ضخم اندلع في مبنى سكني وتجاري بمنطقة جولزار هاوس قرب مَعلَم تشارمينار التاريخي في مدينة حيدر أباد، عاصمة ولاية تيلانجانا في الهند.

الحريق اندلع نحو الساعة (06:30) بالتوقيت المحلي، ويُرجح أنه ناجم عن تماس كهربائي، حسب ما أفاد مسؤولون في الدفاع المدني، ومن بين الضحايا أطفال تتراوح أعمارهم بين عام و7 أعوام.

Hyderabad: At least 17 people have died after a massive fire broke out in Gulzar House near Hyderabad's iconic Charminar pic.twitter.com/D9SN1TYbzG

وأوضحت نائبة مفوض الشرطة سنيها ميهرا أن المبنى المنكوب لم يكن يحتوي إلا على مدخل ضيق واحد، مما أعاق عمليات الإخلاء، وأضافت “فُتح منفذ إضافي لتمكين فرق الإطفاء من الدخول، لكن معظم السكان كانوا فاقدي الوعي عند العثور عليهم”.

وقالت السلطات إن المنطقة المتضررة تضم محال قديمة للمجوهرات، غالبا ما تشترك في الجدران وتفتقر إلى معايير السلامة الحديثة.

وأشار شهود عيان إلى أن سرعة انتشار النيران صعَّبت على السكان الهروب من المبنى.

Deeply anguished by the loss of lives due to a fire tragedy in Hyderabad, Telangana. Condolences to those who have lost their loved ones. May the injured recover soon.

An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next of kin of each deceased. The injured would be…

— PMO India (@PMOIndia) May 18, 2025