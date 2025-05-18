الهند.. 17 قتيلا بينهم 8 أطفال إثر حريق مروع في حيدر أباد (فيديو)

لقي ما لا يقل عن 17 شخصا حتفهم بينهم 8 أطفال و5 نساء، صباح اليوم الأحد، إثر حريق ضخم اندلع في مبنى سكني وتجاري بمنطقة جولزار هاوس قرب مَعلَم تشارمينار التاريخي في مدينة حيدر أباد، عاصمة ولاية تيلانجانا في الهند.

الحريق اندلع نحو الساعة (06:30) بالتوقيت المحلي، ويُرجح أنه ناجم عن تماس كهربائي، حسب ما أفاد مسؤولون في الدفاع المدني، ومن بين الضحايا أطفال تتراوح أعمارهم بين عام و7 أعوام.

Hyderabad: At least 17 people have died after a massive fire broke out in Gulzar House near Hyderabad's iconic Charminar pic.twitter.com/D9SN1TYbzG — WION (@WIONews) May 18, 2025

تحديات ميدانية

وأوضحت نائبة مفوض الشرطة سنيها ميهرا أن المبنى المنكوب لم يكن يحتوي إلا على مدخل ضيق واحد، مما أعاق عمليات الإخلاء، وأضافت “فُتح منفذ إضافي لتمكين فرق الإطفاء من الدخول، لكن معظم السكان كانوا فاقدي الوعي عند العثور عليهم”.

وقالت السلطات إن المنطقة المتضررة تضم محال قديمة للمجوهرات، غالبا ما تشترك في الجدران وتفتقر إلى معايير السلامة الحديثة.

وأشار شهود عيان إلى أن سرعة انتشار النيران صعَّبت على السكان الهروب من المبنى.

Deeply anguished by the loss of lives due to a fire tragedy in Hyderabad, Telangana. Condolences to those who have lost their loved ones. May the injured recover soon. An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next of kin of each deceased. The injured would be… — PMO India (@PMOIndia) May 18, 2025

تعازٍ رسمية

وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن “بالغ حزنه” على الضحايا، وكتب على منصة إكس “أشعر بحزن عميق جراء فقدان الأرواح في مأساة حيدر أباد. أقدّم تعازيَّ لأسر الضحايا، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

كما أعلن مكتب رئيس الوزراء تقديم تعويضات مالية فورية تشمل: 200 ألف روبية (نحو 2400 دولار) لذوي كل ضحية، و50 ألف روبية للمصابين.

وقال وزير الداخلية جي كيشان ريدي، خلال زيارته موقع الحريق، إنه “لم تكن هناك تجهيزات مناسبة لدى رجال الإطفاء في البداية”، ودعا إلى “تعزيز قدرات أجهزة الطوارئ”.

وأضاف “سأتحدث مع الحكومة المركزية للحصول على دعم للعائلات المتضررة”.