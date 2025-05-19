إعلان مثير للجدل يضع شركة مصرية في أزمة مع جماهير الزمالك (فيديو)

أثار إعلان دعائي جديد لشركة “إي آند مصر” (اتصالات سابقًا) جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية المصرية، بعد أن اعتبره مشجعو فريق الزمالك مسيئًا للنادي، مما دفع الشركة إلى حذف الإعلان وإصدار بيان توضيحي.

شالوا اعلان اتصالات من علي جميع المنصات و ميعرفوش أن مصر كلها حملته 👇😂😂😂 pic.twitter.com/bSiYBnsXro — Sherine Mohamed (@sherine412) May 18, 2025

تفاصيل الإعلان المثير للجدل

تضمن الإعلان مشاهد اعتبرها جمهور الزمالك تحمل إسقاطات ساخرة، أبرزها ظهور شخص يرتدي زيًّا أبيض مقلوبًا يركض خارج سيارة إسعاف بيضاء بخطّين أحمرين، وهي ألوان قميص الزمالك، في مشهد وصفه بعض المعلقين بأنه “استفزازي”، وفُسِّر بأنه سخرية من النادي ومشجعيه.

قررت مقاطعة شركة اتصالات وأرجوا من جمهور #الزمالك العظيم مقاطعة هذه الشركة المليئه بالأحقاد تجاه نادي الزمالك العظيم..بطلب من كل الزمالكاوية تغيير نمرتهم وانا اول واحد هغير نمرتي..أنا رقمي اتصالات ومن بكره هغير نمرتي — Mido (@midoahm) May 18, 2025

الردود الرسمية والجماهيرية

تقدم نادي الزمالك ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد شركة الاتصالات، معتبرًا الإعلان مسيئًا ومحرّضًا على التعصب بين جماهير الكرة المصرية، واصفًا إياه بأنه “غير مسؤول ويهدد السلم الاجتماعي بين الجماهير”.

احمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك

قدمنا يلاغ للنائب للعام وجماهير الزمالك واقفه طوابير امام شركات الاتصالات لتغيير الخطوط ومطلوب معرفه ومحاسبه الشخص المسئول عن الاعلان ، فصلوا دوري مخصوص للنادي الاهلي مع انديه الشركات ،دوري ٢٠٢٤ اسمه دوري العااار🔥#مقاطعة_اتصالات_مصر pic.twitter.com/uAxd2JW9t2 — 2️⃣𝑨𝒉𝒎𝒆𝒅🇦🇹Zamalek 🏹 Forever (@Ahmed_Z_F) May 18, 2025

كما أطلق مشجعو الزمالك حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم “#مقاطعة_اتصالات_مصر“، مطالبين باعتذار رسمي وسحب الإعلان من جميع المنصات ومحاسبة الشركة.

شركة “إي آند مصر” توضح

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أصدرت الشركة بيانًا رسميًّا أوضحت فيه أن ما ورد في الإعلان تم تفسيره بشكل لا يتفق مع المقصود الحقيقي من الحملة الدعائية، مؤكدة احترامها الكامل لجميع جماهير الرياضة المصرية، وأن الإعلان لا يحمل أي نية للإساءة إلى أي طرف.

ورغم بيان الشركة، استمرت الردود الغاضبة من جماهير الزمالك، واعتبر بعضهم أن الاعتذار غير كافٍ، مطالبين بإجراءات أكثر جدية لضمان عدم تكرار مثل هذه الإساءات في المستقبل.

المفروض انك كمشجع زملكاوي تفتح تلفزيون بلدك تلاقي نفسك بتتهزق بشكل واضح وبيشبهوك بالمجانين علشان مسؤلين شركة اتصالات مهزقين عارفين انه محدش هيحاسبهم جايبين عيل كومبارس يتريق علي مشجعين نادي بالملايين اي حد يقدر يقاطع الشركة دي يعملهاحتى بعد ما مسحوا الإعلان #مقاطعه_اتصالات_مصر pic.twitter.com/wgha3mnyUX — حسام الدين hossam.oyoun (@hossamoyoun) May 18, 2025