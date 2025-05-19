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إعلان مثير للجدل يضع شركة مصرية في أزمة مع جماهير الزمالك (فيديو)

شعار الزمالك (الصفحة الرسمية للنادي)
19/5/2025-|آخر تحديث: 11:53 AM (توقيت مكة)

أثار إعلان دعائي جديد لشركة “إي آند مصر” (اتصالات سابقًا) جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية المصرية، بعد أن اعتبره مشجعو فريق الزمالك مسيئًا للنادي، مما دفع الشركة إلى حذف الإعلان وإصدار بيان توضيحي.

تفاصيل الإعلان المثير للجدل

تضمن الإعلان مشاهد اعتبرها جمهور الزمالك تحمل إسقاطات ساخرة، أبرزها ظهور شخص يرتدي زيًّا أبيض مقلوبًا يركض خارج سيارة إسعاف بيضاء بخطّين أحمرين، وهي ألوان قميص الزمالك، في مشهد وصفه بعض المعلقين بأنه “استفزازي”، وفُسِّر بأنه سخرية من النادي ومشجعيه.

الردود الرسمية والجماهيرية

تقدم نادي الزمالك ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد شركة الاتصالات، معتبرًا الإعلان مسيئًا ومحرّضًا على التعصب بين جماهير الكرة المصرية، واصفًا إياه بأنه “غير مسؤول ويهدد السلم الاجتماعي بين الجماهير”.

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كما أطلق مشجعو الزمالك حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم “#مقاطعة_اتصالات_مصر“، مطالبين باعتذار رسمي وسحب الإعلان من جميع المنصات ومحاسبة الشركة.

شركة “إي آند مصر” توضح

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أصدرت الشركة بيانًا رسميًّا أوضحت فيه أن ما ورد في الإعلان تم تفسيره بشكل لا يتفق مع المقصود الحقيقي من الحملة الدعائية، مؤكدة احترامها الكامل لجميع جماهير الرياضة المصرية، وأن الإعلان لا يحمل أي نية للإساءة إلى أي طرف.

ورغم بيان الشركة، استمرت الردود الغاضبة من جماهير الزمالك، واعتبر بعضهم أن الاعتذار غير كافٍ، مطالبين بإجراءات أكثر جدية لضمان عدم تكرار مثل هذه الإساءات في المستقبل.

المصدر : الجزيرة مباشر + الصحافة المصرية

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